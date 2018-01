Loaiza elude la reunión para hablar de las irregularidades en Hacienda

Desde el gobierno municipal se recordó también al PP y a su presidente local que toda la información que ha solicitado corresponde a expedientes que han pasado por pleno y a los que ha tenido acceso, "aunque igual no se ha enterado". "Le pedimos que acuda a la comisión y explique. Y, si hay algo, se actuará en consecuencia; pero no estamos dispuestos a que nos distraiga ni un solo minuto más del estrictamente necesario de lo que debe ser nuestra función: trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Fernando".

"No quiere dar la cara, solo busca la bronca política"

Que el líder de la oposición no quisiera ayer reunirse con el gobierno municipal para abordar cara a cara sus sospechas acerca de ciertas irregularidades cometidas con las retenciones de crédito que ha llegado a comparar -si se confirman- con el robo millonario de la caja, solo tiene una interpretación posible para el ejecutivo: que Loaiza ha metido la pata estrepitosamente con sus declaraciones. "No quiere dar la cara, por lo que mucho nos tememos que esto sea una cortina de humo que solo busca la bronca política y sembrar dudas en torno a la gestión y a la economía municipal, sin otra razón que l a de la bronca política para falsear una oposición que no existe", afirmó el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que lamentó que el portavoz de los populares isleños dejara escapar la oportunidad que ayer se le brindó "para poner sobre la mesa todo lo que tenga". "No podemos perder ni un minuto más en este disparate ni embarrarnos más en dimes y diretes que no llevan a ningún lado".