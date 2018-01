Loaiza pide una investigación y apunta incluso a la intervención de la Policía "Hay muchos filtros y trámites de control"

El portavoz y presidente del PP isleño, José Loaiza, registró ayer por escrito una petición dirigida a la alcaldesa, Patricia Cavada, en la que pedía expresamente la apertura de una investigación "tras haber tenido conocimiento de la realización de presuntas retenciones de crédito no autorizadas o llevadas a cabo por personas no competentes en el seno de este Ayuntamiento". Además, el líder de la oposición exigió a la regidora que dicha investigación se llevara a cabo "con todos los medios internos que fueran necesarios y -en su caso- solicitando la intervención de los cuerpos policiales competentes".

Esta petición se dio a conocer tras la celebración de la comisión informativa de Desarrollo Económico (Hacienda) a la que el portavoz del PP no acudió a pesar de que su presencia había sido expresamente requerida por parte del concejal de Presidencia y responsable del área, Conrado Rodríguez, para que expusiera esa información que el PP dice tener acerca de las presuntas irregularidades que el gobierno y el área de Hacienda, por otra parte, niega abiertamente. Sí acudió a esta comisión el concejal Manuel Raposo, al que el ejecutivo municipal hizo entrega del listado de todas las operaciones relativas a las retenciones de crédito llevadas a cabo durante 2017, que esta formación había solicitado días atrás. Una información que, en todo caso, el PP apresuró a decir que estaba "incompleta".

El gobierno local pone en duda la credibilidad de Loaiza al no acudir a dar explicaciones

Conrado Rodríguez, en este sentido, recriminó abiertamente su actitud al líder de la oposición, al que por dos veces se le ha citado para aclarar esta cuestión desde el gobierno municipal y en ambas ocasiones se ha negado a acudir. "Solo busca la bronca política", aseguró al reiterar que "huye" cuando le toca dar explicaciones. El edil socialista insistió en que no consta ninguna irregularidad ni ninguna anomalía en estas operaciones habituales en el área de Hacienda. También desde el equipo de gobierno se ha recordado que Loaiza, más allá de declaraciones realizadas en varias ruedas de prensa, no ha querido mostrar ni un solo indicio de estos hechos fraudulentos que supuestamente están pasando y ha evitado además reunirse con el gobierno para ponerle al tanto de estas irregularidades o facilitarle la información de la que el PP asegura que tiene constancia. En la comisión informativa -aclaró- no solo están representados todos los grupos municipales sino también la Secretaría General del Ayuntamiento e Intervención, lo que la convierte en el foro más adecuado para exponer esta situación. No obstante, recalcó Rodríguez, el PP incluso ha votado en contra de que este tema se incluyera en el orden del día entre los asuntos urgentes para que fuera debatido. De ahí que se cuestione las ganas reales que los populares tienen de aclarar esta situación. Para el equipo de gobierno, el PP isleño ha perdido toda credibilidad e intenta ahora salir airoso de la situación a golpe de llamativos titulares sin ni siquiera exponer al ejecutivo cuáles son sus sospechas o qué información maneja verdaderamente para hablar de estas presuntas irregularidades.

Loaiza, por su parte, explicó ayer que no optó por no acudir a la comisión de Hacienda porque se trataba de la sesión ordinaria previa al pleno, a la que asiste como titular siempre el edil Manuel Raposo, y en cuyo orden del día no figuraba de antemano este punto. "A un concejal no se le debe requerir mediante correo electrónico de otro concejal, esto tiene sus procedimientos o a qué estamos jugando", afirmó al recordar que había solicitado una reunión extraordinaria de esta comisión. "Y a esa sí voy a ir yo", dijo.

Para Conrado Rodríguez, no obstante, Loaiza ha incumplido de manera tajante con sus obligaciones como concejal al no haber atendido el requerimiento del equipo de gobierno.

En todo caso, las últimas declaraciones de Loaiza pidiendo una investigación y solicitando incluso la intervención policial, lejos de aplacar los ánimos, han vuelto a prender la mecha en un auténtico polvorín al poner de nuevo en tela de juicio al área de Hacienda cuando todavía no se ha superado el duro golpe que supuso el robo millonario de la caja que salió a la luz en 2009, con el que se relacionan directamente a dos funcionarios -los antiguos cajeros- y que ha terminado por involucrar también al interventor y la tesorera en calidad de investigados en el proceso penal, todavía pendiente de juicio.

De ahí la dureza con la que desde el equipo de gobierno se ha condenado la ligereza de las declaraciones de Loaiza, que -recuerda- ha acusado sin poner sobre la mesa ni un solo indicio, exigiendo que se den explicaciones sobre irregularidades de las que no se tiene constancia. Loaiza, por su parte, se ha reafirmado en sus primeras declaraciones incluso con más contundencia si cabe al hablar de las retenciones de crédito "fraudulentas", una información -dijo- "que tenemos claro que está".

El PP ha llegado a decir en estos últimos días que si el supuesto fraude con las retenciones de crédito que sostiene que se está produciendo en las oficinas de Hacienda se confirma sería "un nuevo robo de la caja". "El robo en su versión 2.0", afirmaba Loaiza al referirse a la suplantación de claves a través de la plataforma digital. Ayer, sin embargo, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, salía al paso de estas "lamentable" comparación para asegurar que en ningún momento puede hablarse de un nuevo desfalco. "Demuestra que o bien no tiene ni idea de cómo funcionan los trámites administrativos, lo que sería tremendamente grave al haber sido alcalde, o bien conociéndolos de sobra quiere engañar a la ciudadanía".

Y recordaba el edil socialista los numerosos filtros y trámites de control que hoy lleva aparejada una factura. "Una retención de crédito no significa otra cosa que dejar una parte del presupuesto municipal bloqueada para la utilización de un fin determinado, ni siquiera significa que se haya aprobado el gasto o que se vaya a pagar", aclaraba. La retención -sostenía- tiene que llevar aparejado un procedimiento administrativo de contratación y un decreto de adjudicación. Y posteriormente tiene que darse la prestación del servicio o la ejecución de unos trabajos con el visto bueno de un técnico. "Tiene que remitirse una factura de forma electrónica, lo que además se hace a través de plataforma del Estado de facturación electrónica. Y esas facturas tienen que ir visadas por distintos técnicos tanto del servicio contratante como de la propia Intervención", aclaraba. Así que la posibilidad de desviar dinero de las arcas municipales a través de las retenciones de crédito es prácticamente imposible, explicaba. Aún en el caso de que existieran esas irregularidades que señala el PP.