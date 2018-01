Loaiza reta al gobierno a que desmienta su denuncia sobre las retenciones de crédito "con datos reales"

El portavoz y presidente del PP isleño, José Loaiza, ha retado esta mañana al gobierno municipal a que desmienta "con datos reales" la denuncia que lanzó el pasado lunes acerca de las supuestas operaciones de retención de créditos "fraudulentas" de las que afirma ha tenido conocimiento la formación y que se estarían llevando a cabo en las oficinas municipales de Hacienda por personal no autorizado, usurpando por tanto las claves de acceso informático de los funcionarios competentes.

Estas insinuaciones aluden a hechos de tal gravedad que el propio Loaiza llegó a advertir de que, de ser así, estaríamos ante un nuevo robo de la caja en el Ayuntamiento de San Fernando. Por su parte, el gobierno municipal no solo ha rechazado de lleno las acusaciones sino que ha sido contundente en la respuesta al líder de la oposición, al que ha tachado de "irresponsable" por denunciar tamañas irregularidades "sin fundamento" y haciendo uso de expresiones textuales como "no digo que sea cierto pero nos han llegado rumores" o "no voy a dar datos que no tengo claros".

Loaiza, esta mañana, ha lamentado que la reacción del equipo de gobierno se haya ceñido a los "descalificativos" sin que el concejal de Presidencia y Gestión Presupuestaria, el socialista Conrado Rodríguez, haya aportado datos claros para demostrar que verdaderamente no hay ninguna irregularidad.

El presidente del PP isleño, por su parte, ha confirmado que ha registrado por escrito esta misma mañana la petición de una convocatoria urgente de la comisión de Hacienda para que el equipo de gobierno dé las oportunas explicaciones acerca de éste y otros seis puntos que van desde las facturas irregulares de la nevada de 2015 a la adjudicación del manual de paisajismo urbano a una empresa madrileña.

Concretamente, en lo que se refiere a las operaciones de retención de crédito el PP ha exigido que se le facilite en el plazo de cinco días el listado completo de todas las que se han realizado a lo largo de 2017 así como de las que han sido anuladas y de las razones por las que se ha llevado a cabo también esta anulación. "Queremos saber también si ha habido alguna violación en algún portal eléctrónico en movimientos de retenciones y facturas. Y eso es muy fácil de decir: es sí o no", ha reclamado Loaiza.

"Si no nos dan esa información en el plazo de cinco días, que es el que tienen para contestarnos, es que tienen algo que ocultar", ha afirmado el portavoz de los populares. "Es muy fácil desmentirme con los datos reales. Y si nos dan esos datos y verdaderamente es así y no hay ninguna irregularidad yo rectifico y pido disculpas sin ningún tipo de problema".