Loaiza hace balance al ecuador del mandato: "El peor gobierno isleño"

Dos años se cumplen de las elecciones municipales y casi dos años de mandato y por tanto de gestión del equipo de gobierno de PSOE y andalucistas con Patricia Cavada a la cabeza. Tiempo suficiente, este ecuador, para que el PP realice un balance, de en resumidas cuentas tintes negativos. Pero José Loaiza, presidente local de los populares, realizó un resumen más amplio: "El gobierno de la ciudad es un gobierno dividido, bloqueado, sin iniciativa, de la mentira, del caos económico, de los escándalos, de las amistades peligrosas, al que no le gusta San Fernando". Todas y cada una de estas cuestiones fueron pormenorizadas, sumando además un informe que recoge que en estos dos años ningún mes se ha librado de cuestiones por las que tener que dar explicaciones.

"Me recuerda al gobierno andalucista después de la denuncia del robo de la caja, que no fue capaz de gobernar, que se encerró en sí mismo, que tenía a un San Fernando resignado, que no crecía. Sin duda, el peor gobierno después de ese", insistió el dirigente popular sobre la gestión que desarrolla el actual equipo de gobierno. Dos crisis lo han dividido, a su juicio: el pasado verano con una reestructuración de gobierno, "por la incapacidad de algunos concejales"; y ahora con la dimisión de Ana Lorenzo "por el escándalo" de la okupación de viviendas vacías de entidades bancarias. "No está unido", insistió.

El PP se queja del "caos económico" del Ayuntamiento por "no gestionar bien"

El caos económico entiende la formación que se produce puesto que "no se mira por el dinero público, no se gestiona bien" y para argumentarlo rememora la nevada de hace dos primeraveras, cuyo precio, de 18.000 euros, fue desorbitante; recuerda, por supuesto, el gasto en el antiguo edificio del Museo "para hacer un despacho"; y señala los reparos permanentes de Intervención, por facturas sin contratos, contratos prorrogados, el fraccionamiento de contratos. "Está endeudado cuando el dinero que se pide no se ejecuta para las obras. El dinero está en cuenta, se pagan intereses pero no se utiliza", apostillaba el ex alcalde del PP sobre el asunto económico.

El gobierno de Cavada, prosigue el PP en su balance, se caracteriza por su falta de iniciativa y por ser "el de la mentira". No ha cumplido con los colegios de Defensa, ni con el plan de empleo, ni con la contratación de isleños en las obras de la ciudad -"han visto que la ley no permite discriminar para contratar"-... "Siempre tiene una excusa, siempre hay alguien que es el malo, o se echa la culpa a los técnicos", criticó en esta línea Loaiza.

El bloqueo en el que tienen a la ciudad se observa, según la formación, en los contratos prorrogados o caducados a los que no se da una solución: limpieza y recogida de residuos, jardines, recogida de animales o monitores y secretaria de Bahía Sur, entre otros.

Cambios en la feria que la empeoran, subida de tasas de feria, creación de problemas a las hermandades en Semana Santa o la supresión del premio a la Libertad de Prensa no mejoran esa gestión, para el PP: "No es el gobierno que se merece San Fernando. No es bueno para San Fernando".