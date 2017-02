Loaiza: "Quieren cerrar líneas en los colegios concertados que demandan los padres"

"Se está atacando a la enseñanza concertada y los padres -las Ampas de estos colegios- están preocupados", dijo ayer Loaiza, que defendió la compatibilidad de ambos modelos, que además garantiza el derecho a la libre elección de centros. El portavoz del PP se dirigió expresamente a la alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, para exigirle que se posicionara también ante la supresión de líneas en estos centros. "El PSOE de San Fernando se tiene que pronunciar. Cavada tiene que decir si va a apoyar a los colegios concertados o va a defender a los colegios públicos que no tienen demanda", precisó Loaiza.

Tenso enfrentamiento entre PP y PSOE por la tramitación de facturas

El portavoz y presidente de los populares isleños, José Loaiza, cree que los datos oficiales del Ministerio de Hacienda acerca del periodo medio de pago del Ayuntamiento isleño no cuadran con la realidad de los proveedores que trabajan con el Consistorio, que tardan mucho más en cobrar de los 44,5 días de media anual que señalan estas estadísticas. El dirigente popular no cuestiona en ningún momento la validez de los datos del gobierno central, pero sí ha acusado al equipo de gobierno que lidera el PSOE de "mala praxis" y de "pervertir el sistema". Es decir, que según las afirmaciones de Loaiza, en el Consistorio isleño se 'juega' con la tramitación de las facturas -por ejemplo, retrasando su admisión- para que el dato del periodo medio de pago siempre sea bueno y siempre se mantenga dentro de los plazos legales. "Lo mismo se hace a espaldas del interventor", insinuó ayer. "Es una hipótesis", quiso puntualizar luego. La reacción del gobierno municipal no se hizo esperar. El concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, exigió al portavoz del PP que se desdijera de estas "gravísimas acusaciones" y que pidiera perdón a los funcionarios municipales al haber menospreciado y puesto en duda su profesionalidad: "Es inconcebible que se argumente que el gobierno retrasa a su conveniencia un proceso electrónico".