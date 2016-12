Loaiza (PP): "Sólo hay diálogo con C's"

Si el balance de 2016 que el gobierno municipal realizó hace unos días pecaba de optimista, el que ayer hizo el principal partido de la oposición -el PP- se situó en un extremo completamente contrario para dibujar un panorama descorazonador y de lo más incierto en el que su presidente y portavoz, el ex alcalde José Loaiza, recicló las claves de su argumentario político para embestir contra la gestión de Cavada y Romero con "el caprichito" -así insistió en llamar a las obras que se están llevando a cabo en el antiguo Museo para dar cabida a la nueva sede de la Alcaldía y otras dependencias municipales- como bandera de combate.

El año -resumió Loaiza sin escatimar en críticas al ejecutivo municipal- "empezó con las irregularidades de la nevada navideña, una factura de 18.000 euros que suscita numerosas dudas, y termina con nueve demandas de desahucio planteadass por Esisa y con dos lanzamientos en marcha". En este sentido, la formación popular acusó al bipartito que integran PSOE y PA de incumplir sistemáticamente sus compromisos electorales y de hacer gala de una participación irreal, en realidad, "un simulacro de participación" que dista mucho de lo prometido y con el que Cavada "engatusa a los isleños". Así, recordó el que fuera alcalde de La Isla entre 2011 y 2015, de las 23 mesas sectoriales incluidas en los compromisos de gobierno que suscribieron ambas formaciones "no se ha puesto en marcha ni una solo en año y medio de mandato". Ni siquiera -lamentó- se ha convocado la tan mencionada Mesa por el Empleo.

Especialmente incisivo fue el presidente del PP isleño en esta cuestión. Si el paro baja -afirmó- es porque La Isla sigue la dinámica general de toda España y no por la gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento. Antes bien, el dirigente popular cuestionó la utilidad de las cláusulas sociales que se aplican a los contratos municipales para asegurar que, actualmente, "no hay ni un solo isleño trabajando en los contratos municipales". También recordó que en 2016 "ni un solo isleño se ha beneficiado de los planes de empleo de la Junta que Cavada prometió que llegarían" y aseguró nuevamente que "no existe ningún plan de empleo municipal" ya que ni siquiera figura en los presupuestos municipales.

Aunque más relevante resultó la lectura política que el PP, principal grupo de la oposición, hizo tras año y medio de mandato para insistir en ese tripartito 'de hecho' que PSOE y PA forman con C's y que permite en la práctica que el gobierno en minoría saque adelante en el pleno todos aquellos temas que le interesan: desde los presupuestos municipales a las ordenanzas fiscales. "El gobierno solo dialoga con C's", afirmó tajantemente el ex alcalde al denunciar la exclusión del resto de grupos políticos. No existe ese diálogo y esa participación prometida con los otros partidos que están representados en el Ayuntamiento, aseveró. El bipartito -reiteró- solo se entiende con Ciudadanos para conseguir los votos que se necesitan en el pleno.

Desde el PP se acusó incluso al actual ejecutivo de subir los impuestos -especialmente a los hosteleros por las terrazas- y de no promover "ni una sola medida" para apoyar a emprendedores y a pequeños y medianos empresarios. Loaiza arremetió también contra la "improvisación" y el "despilfarro" del dinero público del que -insiste- hacen gala Cavada y Romero y recordó que el año termina sin que se haya solucionado el problema de los antiguos colegios de Marina. "Se habla de mucho convenio y protocolo pero nadie lo ha visto todavía", criticó.