Loaiza espera que la Junta dé explicaciones de los temas pendientes en el consejo de participación

El consejo de Participación Ciudadana que se celebra hoy contará con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, lo que despertó ayer la crítica el Partido Popular (PP) que teme que desde el equipo de gobierno se intente crear "una pantalla para tapar la ineficacia de su gestión". El presidente local de la formación, José Loaiza, advertía de que la cita debía servir para que el representante del Gobierno andaluz dé explicaciones de los temas que su administración tiene pendintes en la ciudad en materia de educación salud o infraestructuras.

"Trae al señor delegado de la Junta para hablar de los asuntos de ciudad que dependen de esta administración. Será una loa a la Junta, de Susana Díaz y de López Gil; pero tienen que explicar muchos temas que nuestro representante en el consejo se encargará de preguntar", dejó claro. Para el ex alcalde la reunión tendría que ser para que la regidora, Patricia Cavada, diera cuenta de la situción de la ciudad, de su gestión, "de por qué no hay plica de limpieza, de por qué la ciudad está cada día más sucia, de por qué en vez de jardines tenemos selvas... Pero de eso no habla", cuestionaba, al recordar además que no había un consejo de Participación Ciudadana desde octubre a pesar de los compromisos de transparencia. "Se tiene que convocar en primer lugar un consejo para que hablen los vecinos de San Fernando, para que hablen los partidos de la oposición que no participamos en nada y para hablar de los problemas e incumplimientos de la señora Cavada con esta ciudad. Porque no se cumplido nada de lo que dijo hace dos años y de lo que estaba en su programa electoral".

La situación real del tranvía, el estado de los colegios de Defensa y las razones por las que la Junta no se hace cargo de estos centros -y por tanto qué va a pasar con su mantenimiento-, los planes para dos colegios pendientes de hacer -uno en la Ronda del Estero y otro en Camposoto-, la fecha de reapertura del CTI (además de su cierre), el centro de día para mayores que se pedía para La Ardila y que es competencia de la Junta, cuándo va a pagar la mitad de la obra del Ayuntamiento "que estaba comprometida por convenio", el reinicio de las obras del centro de salud de Camposoto, para cuándo maternidad en San Carlos o los accesos a San Fernando desde la CA-33 por detrás de Janer son algunos de los temas de los que el PP reclama explicaciones.