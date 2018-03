Loaiza dice que Costas ha dejado al descubierto "la trama de Cavada"

El presidente, portavoz y candidato del PP isleño, José Loaiza, ha salido al paso de las declaraciones lanzadas por la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, tras el encuentro que mantuvo a comienzos de semana en Madrid con la Directora General de Costas, Raquel Orts. "Según informó la propia Cavada, Costas volvió a reiterar lo ya advertido, y es que los usos que persigue el gobierno municipal para el Parque de la Historia y el Mar no son compatibles con la concesión administrativa que tienen esos terrenos", afirmó.

Para los populares, "nuevamente queda claro que Cavada ha intentado saltarse la Ley, la misma que rige para toda la ciudadanía y todas las administraciones". “Es lamentable que la alcaldesa, que hace escasas semanas, y esgrimiendo la Ley, haya multado a los comerciantes por mantener en las fachadas de sus establecimientos carteles colocados en la década de los 90, ahora se salte la Ley y quiera, encima, que le den la razón”, afirma el edil popular.

El ex alcalde considera que con la negativa de Costas a los planes del centro de industrias digitales que se quiera poner en marcha en el malogrado Parque de la Historia y el Mar ha quedado al descubierto "la trama de Patricia Cavada". “La alcaldesa no tiene otro argumento que el de acusar al PP de estar detrás del rechazo a sus ilegales intenciones. No todos actuamos como sí lo hace el PSOE y ella misma lo ejecutó, junto a su compañero López Gil, desde la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, que paralizó y entorpeció todos los proyectos que el Ayuntamiento de entonces proponía para San Fernando”.

“Cavada se ha saltado la Ley y, encima, ha engañado a los isleños, porque no ha tramitado los permisos correspondientes, como dice. La Ley dice que cuando hay que hacer cambio de usos en las concesiones hay que pedir autorización a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente, y sólo lo ha hecho en la Junta. No se pueden poner industrias en el dominio público marítimo terrestre que tengan cabida en otro terreno de la ciudad. Sólo se admiten usos industriales cuando estos tienen que ver con el mar, por ejemplo, la acuicultura”, insiste el candidato a la Alcaldía del PP.

Loaiza, en este sentido, lamentó la actitud de Cabada, “por mentir a los isleños y mostrarse como una privilegiada al querer saltarse la Ley que todos estamos obligados a cumplir, también ella y su gobierno”.