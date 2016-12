Lambda recuerda a las víctimas por agresión del colectivo LGBTIQ

El Día de los Inocentes sirvió a la Asociación Lambda del que forman parte personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y queer para rendir homenaje a las víctimas que han sufrido violencia o acoso o han sido asesinadas por su orientación sexual a lo largo de 2016. La entidad convocó una cita en la Plaza de la Iglesia el día 28 para denunciar la situación que sufren muchas personas en el mundo, también en España. Las víctimas fueron recordadas en un manifiesto que se leyó en el acto, como muestra la foto de cuerposperifericosenred.

El texto recogía sus demandas de respeto "en la escuela y en el trabajo". "Necesitamos seguridad cuando salimos a calle, necesitamos confianza para poder expresarnos, necesitamos libertad para amar", defendieron. Y añadieron: "Y lo necesitamos sin medias tintas, defendiendo con claridad los derechos humanos, sin hipocresía, sin abstenciones". "No queremos que nos insulten, no queremos que nos acosen, no queremos que nos traten como personas enfermas, no queremos que nos agreden, no queremos que nos maten".

Lambda advertía de que los actos contra el colectivo se producen también en España, a pesar de que se la declare como el país "más tolerante del mundo en diversidad sexual. Las agresiones han crecido más que nunca por cuestiones de orientación sexual, hasta un 40%, expusieron. El 55% de los menores del colectivo sufre acoso. "El 57% ha recibido insultos alguna vez por nuestra orientación o identidad de género", dejaron claro. El colectivo encabeza las denuncias por delito de odio, a pesar de que sólo un porcentaje muy pequeño denuncia.