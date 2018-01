La Isla saluda con ilusión a sus Reyes

Era una cabalgata de Reyes atípica. Acostumbrados pequeños y adultos a coger asiento en las gradas de Bahía Sur para ver llegar en helicóptero a los Majestades de Oriente después de la tres de la tarde, no era lo habitual que Melchor, Gaspar y Baltasar hicieran acto de presencia poco antes de la una y mediapara subirse a sus carrozas, junto al Heraldo Real y la Estrella de Oriente, y acompañados de sus séquitos y los participantes encargados de la animación, poco antes de las tres. Y sin embargo el estadio se llenó para esta recepción oficial y a la hora del almuerzo –que muchos adelantaron por un día– por la calle Real ya se veía a quienes tomaban posiciones para disfrutar del séquito y atrapar los caramelos que se lanzaron, que fueron muchos: porque a la aportación municipal de 7.000 kilos se sumaba la de cada Rey, entidades y colectivos. En torno a 800 kilos eran caramelos sin azúcar (500 sufradados por la asociación Unidos por la Diabetes y el resto por el Ayuntamiento).

El cambio de hora por las previsiones de lluvia, aunque el cortejo llegó antes de las seis de la tarde a su destino –la Plaza de la Iglesia y la adoración al Niño Jesús del nacimiento municipal– sin ninguna gota, fue lo más novedoso de una cabalgata en la que la ilusión de los niños se mezcla con la de los adultos. Como la pequeña que subida a hombros gritaba llamando a Gaspar, despertaba la atención de uno de sus pajes que avisó al Rey y recibía los besos de éste. Su familia, todos adultos que la rodeaban, la jaleaban casi tan entusiasmados como ella. Es lo habitual de una jornada que deja estampas que se repiten a pesar del paso de los años: el uso de paraguas abiertos –como ya se ha dicho, no por que cayera la lluvia prevista– para recoger cuantos más caramelos mejor, también sirven los cochecitos de bebé o para niños; los adolescentes que avanzan al ritmo del séquito para hacerse con la mayor cantidad de estos dulces, las risas de los grupos jóvenes por los caramelazos que algunas personas se llevan, las caras de sorpresa de los pequeños al ver pasar la cabalgata y ver a los minions, a los personas de la Guerra de las Galaxias o a alguno de los Reyes; también las caras de sus familias que disfrutan de esa ilusión infantil. Por un día se vuelven niños y se agachan para recoger caramelos una y otra vez. Las agujetas serán cosa del día siguiente, pero ni piensan en ello.

Un malabarista abre el cortejo, lanzando las mazas al aire para jugar con ellas. Los niños le aplauden e incluso alguno participan tirándole alguna de las mazas o incluso paraguas con los que se atreve a mantener el equilibrio. Detrás de él, dos jóvenes hadas bailaban mientras de sus manos desprendían plumas. Iban con ellas dos zancudos y un equilibrista sobre un monociclo. Abrían paso a la Estrella de Oriente que iba precedida de un séquito de mujeres y hombres vestidos de azul y plata con distintivos de estrellas. Los niños participaban de la cabalgata como espectadores –más mayores y viviéndola al máximo o más pequeños y subidos en brazos u hombres con los ojos como platos– a un lado y otro de las carrozas. Algunos privilegiados iban subidos en las bateas disfrazados para la ocasión. Daba igual que su vestimenta no fuera acorde en algunos casos con la temática del vehículo en el que iban, ellos se preocupaban de lanzar caramelos y saludar. Había una carroza que simulaba una máquina de fabricar regalos, a la que seguía la Banda de Sus Majestades los Reyes Magos que pusieron música más allá de la que sonaban por los bafles y altavoces: tambores resonando, incluso hasta Mi gran noche de Raphael tocaron. Otras hacían referencia a películas: Aviones, Star Wars, El jorobado de Notre Dame o Gru, mi villano favorito (en la que destacaban los minions). No podía faltar un fenómeno televisivo como la serie Juego de Tronos, con su dragón y el trono de hierro. Llamaron la atención los pasacalles: no podía ser menos si uno eran tres camellos marioneta que manipulaban zancudos; y otro eran minions que hacían coreografías. También colaboraba el grupo de scouts Eryteeia, de voluntarios y bailando vestidos de renos y duendes verdes.

Para la ocasión los Reyes Magos desfilaron sentados en sus respectivos tronos, aunque de vez en cuando se levantaban para lanzar más lejos los caramelos o saludar al público. Sus carrozas mostraban motivos de civilizaciones orientales, como la India, Egipto o Babilonia, lo que quedaba reflejado en las figuras y la decoración de estas bateas. Además, en este ocasión Baltasar venía con una segunda carroza que lo precedía. Sus Majestades, la Estrella de Oriente y el Heraldo Real estuvieron acompañados en todo momento de un gran séquito.