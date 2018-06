La Isla refresca el largo listado de temas pendientes en Madrid

La lista de asuntos pendientes es bien larga, tanto que difícilmente se puede pensar en su resolución a corto o medio plazo. Aunque, evidentemente, hay prioridades. Y proyectos que aguardan incluso desde la década de los años 90. El cambio de gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha vuelto a dar motivos para desempolvar el mapa de los temas olvidados en Madrid. ¿Hay esperanzas? Algunos así lo creen. Al menos para determinadas cuestiones: retomar el diálogo con Defensa o abrir la puerta a la eliminación del campo de tiro de la playa de Camposoto son temas prioritarios para el gobierno municipal. Y -salvo una breve excepción en los 80 que se interrumpió con la moción de censura de Antonio Moreno que arrebató la Alcaldía a Avelino Arias- se trata de la primera vez que coincide un gobierno del mismo color en La Isla, Sevilla y Madrid, lo que en teoría debería facilitar ese entendimiento, agilizar trámites, abrir puertas y allanar el tortuoso camino administrativo que proyectos e inversiones deben sortear.

Claro que no es fácil. El volumen de inversiones comprometidas con La Isla asciende a una cifra millonaria. El nuevo gobierno ha asumido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el PP hace apenas un par de semanas y se desconoce por ahora cuándo podrían convocarse unas nuevas elecciones generales. Pero la llegada del nuevo gobierno supone también nuevos interlocutores, nuevas relaciones, una nueva etapa, un nuevo enfoque de los problemas y proyectos que arrastra La Isla... Solo empezar a replantearse estos temas pendientes entre ambas administraciones -al menos los prioritario- se vería como un logro.

El primer puesto de la lista lo ocupa, claro está, la eterna cuestión de los suelos de Defensa que La Isla reclama desde la década de los años 90 para afrontar su desarrollo turístico en Camposoto, la gran apuesta con la que se quiere saltar a un nuevo modelo económico que permita dejar atrás la situación actual, heredada de la histórica dependencia de la construcción naval y de la Armada, que -efectivamente- ha dado a la ciudad un pasado glorioso pero que hace años que dejó de ser la única opción de futuro.

El gobierno de Patricia Cavada ha sido especialmene insistente en esta cuestión. Desde el primer día. Incluso consiguió abrir con la Dirección General de Infraestructuras de Defensa un diálogo prometedor. En 2016 se puso sobre la mesa una oferta para desafectar 17 hectáreas de Camposoto, algo que era impensable unos años antes. Pero no dio resultado. Los suelos propuestos -en el Cerro- no eran nada atractivos para enganchar una operación urbanística vinculada al turismo y, además, sobre ellos pesaban excesivas servidumbres y cargas arqueológicas. Así que el Ayuntamiento, antes de quedarse con los suelos colgados, rehusó y lanzó una contraoferta para pedir esas mismas hectáreas pero en la zona más cercana a la playa de Camposoto, que considera que no tiene un uso militar activo. Y ahí quedó la cosa. El silencio y la ausencia de nuevas reuniones dieron por hecho la negativa de Defensa a seguir negociando por esta línea.

Otra cuestión diferente es la situación del campo de tiro que se encuentra en la misma playa de Camposoto, que el Consistorio ha planteado a Defensa que reubique dentro de las instalaciones del acuartelamiento, lo que permitirían liberar más de un kilómetro de playa que todavía está sujeto a restricciones militares, además de solventar un problema de seguridad en un Parque Natural que cada día está más transitado y registra más actividad. Según la alcaldesa, era posible. Y hasta había cierta predisposición por parte de Defensa, aunque las negociaciones se interrumpieron con el relevo al frente de la Dirección General de Infraestructuras que se llevó a cabo en enero. De hecho, el Ayuntamiento esperaba retomar ahora el diálogo y había solicitado una nueva reunión con la intención de consensuar un convenio. Hasta estaba dispuesto a asumir los gastos de la construcción de una nueva galería de tiro.

Reanudar el diálogo y avanzar en estas cuestiones con el nuevo gobierno no parece una meta imposible de conseguir. Tampoco lo sería normalizar la difícil relación con Costas que en los últimos meses ha dejado bloqueados proyectos como el centro de industrias digitales que se proyecta en el Parque del Mar o el trazado de la línea de la subestación eléctrica de Janer, actuaciones ambas que contaban con informes desfavorables del gobierno central, lo que desde el ejecutivo municipal se achacaba más a cuestiones políticas que a criterios técnicos. Incluso el gran proyecto de los nuevos accesos de la playa corría peligro en esta tensa relación entre ambas administraciones .

A esos objetivos mínimos habría que añadir la reanudación de las obras de los accesos de la CA-33 con Fadricas y el centro de la ciudad, sobre todo porque cuentan ya con una partida presupuestaria asignada que garantiza su puesta en marcha. Otras actuaciones, claro está, son mucho más complicadas dada la inversión que requieren. Es lo que ocurre con la rehabilitación del Puente Zuazo. Y hay proyectos como la regeneración de la playa de La Casería o el soterramiento de la CA-33 que llevan más de una década olvidados. No son prioritarios y, desde luego, sería imposible reclamar su ejecución a corto o medio plazo. Aunque eso no quiere decir que se tengan que perder de vista.