IU reclama más participación para la ordenanza de la calle Real

La ordenanza de la calle Real, que pronto se someterá al proceso administrativo para su aprobación, es "farragosa, con contenido reiterativo y, en varias ocasiones, poco específico". Así describe Izquierda Unida (IU) el texto que el Ayuntamiento ha difundido sobre esta futura norma de movilidad en la calle Real de la que cuestiona igualmente la participación a la hora de elaborarla.

"No nos consta que haya existido una mesa de trabajo para la preparación y redacción colaborativa de este proyecto. No se hace mención a este procedimiento en el preámbulo. Es un error no haber traído un texto participado, consensuado y revisado. Lo que se ha hecho es, simplemente, informar. Este tipo de proyectos, insistimos, requiere un proceso participativo en mesa de trabajo", advierte el coordinador local de la formación, Gonzalo Alías.

IU entiende que es necesario crear un grupo de trabajo participativo para que la ordenanza alcance "el mayor grado de consenso", además de difundir de manera gráfica los planos en el proyecto y folletos que expliquen de modo resumido y claro el contenido de esta futura norma. Esto no se ha hecho hasta ahora, considera Alías, que recuerda que "el paso del tren tranvía de la Bahía de Cádiz conllevará un cambio radical en los usos tradicionales de la calle Real", lo que no se ha transmitido de manera adecuada a los ciudadanos.