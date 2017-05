IU exige que Cavada deje de ser la responsable de Participación

Izquierda Unida (IU) exige la dimisión de Patricia Cavada como concejala de Transparencia y Participación ante el "ninguneo" a las entidades y a las preguntas que registra la formación. A eso el coordinador local de IU, Gonzalo Alías, suma la denuncia por el mal uso de los cauces democráticos de información de la web municipal, que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana lleva dos años en el olvido o la "wikifoto" que se ofrece en el perfil de facebook por ignorar a quienes no tienen redes sociales y que se sustituye por información "clara y accesible".

Entre las quejas que Alías plantea está la convocatoria a la última mesa para el desarrollo a unas entidades sociales mientras a otras no: "La concejala de Participación no explica por qué criterio se ignora a unas u otras", cuando la mesa no cumple con lo que realmente se aprobó a propuesta de IU en un pleno. "Si Loaiza hizo de la capa su sayo y la convirtió en un escaparate de proyectos de otras administraciones, Cavada ahora inventa una tercera mesa e ignora a las entidades sociales de la ciudad", critica.

Además, la formación advierte de que no ha obtenido respuesta a las alegaciones que presentaron a la ordenanza de la calle Real, que no salió adelante en el pleno. "Es una tomadura de pelo que hable de participación quien vive apenas de las fotos en redes sociales", ironiza Alías.