IU critica que la Agenda 21 siga sin aplicarse en la ciudad

En 2017 se cumplen 15 años desde que San Fernando se adhirió al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que se conoce también como Agenda 21. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no la tiene implementada en su gestión municipal, critica Izquierda Unida (IU), que cuestiona que incluso no se cuente con el documento de Plan de Acción Local.

Los ayuntamientos estaban obligados a analizar y cofinanciar un diagnóstico ambiental, mejorar la calidad ambiental, establecer herramientas que desarrollaran la participación ciudadana y definir y acometer un Plan de Acción Local. En San Fernando se paralizó en la fase de análisis, "pero no se ha ido más allá". Incluso, se queja, ese documento de diagnóstico se ha quedado obsoleto, puesto que la ciudad no es la misma."La dejadez de los andalucistas en este asunto llama la atención por cómo el gobierno actual presume de la excelente calidad de la playa de Camposoto y de las virtudes del Parque Natural Bahía de Cádiz", advierten. Por eso, la asamblea local de IU exige al responsable político, Fran Romero, que diga "qué esconde" para no explicar por qué no está ejecutándose la Agenda 21 y qué mecanismos de participación ha previsto en su desarrollo y evaluación.