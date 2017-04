Hazte Oír reclama su derecho a expresarse libremente

Hazte Oír mostró ayer su disconformidad con la moción contra el autobús de la entidad que recorre la geografía española y también algunas ciudades del extranjero que se debatirá hoy en el pleno. "Lo que no se puede es impedir -como hace la moción en algunos puntos- la libertad de expresión. No se puede condenar a un bus ni declararlo non grato por opinar distinto", defendía el delegado del colectivo en San Fernando, Pedro Mejías.

Hazte Oír reitera sus quejas por lo que considera "adoctrinamiento" a los niños, "como pretenden las leyes de género y los famosos talleres de la Alcaldía de San Fernando". A pesar de ello, deja claro que no objetan nada contra el texto de la moción en tanto defiende el derecho de las personas, pues "condenamos toda discriminación".

El representante isleño de Hazte Oír reclama el derecho de su asociación a la libertad de expresión, al igual que el resto de colectivos. Mejías hacía estas declaraciones junto al Teatro de Las Cortes, para remarcar que esta tierra es cuna de las libertades, en una convocatoria a los medios a la que acudieron integrantes del colectivo Lambda de San Fernando que lanzaron consignas en defensa de la diversidad sexual. No hubo mayor incidencia, puesto que cada uno respetó la intervención del otro.