Hacer camino por la diabetes

Todas personas tienen que ser felices y si no lo son, al menos por una cuestión de salud, deben ponerse los medios necesarios para paliar esta situación. Es uno de los mensajes que guían al jiennense Miguel Ángel Palomino en su reto solidario de recorrer caminando buena parte de Andalucía, desde Vera (Almería) hasta Portugal, para reivindicar que se aplique el Plan Integral de Diabetes para que no se quede "guardado en el cajón". Ayer este monitor de gimnasio llegó a La Isla, donde fue recibido por la Asociación Unidos por la Diabetes de San Fernando y representantes del gobierno municipal en la Venta de Vargas, que abrió sus puertas tanto para él como para las dos galgas, Kenya y Leia, que le acompañan en esta aventura.

Hoy toca ser feliz reza el lema que lleva impreso en la camiseta, con la que se presenta a la cita en este emblemático establecimiento hostelero de la ciudad. Allí le espera un nutrido grupo de integrantes de la entidad que desde hace unos meses hace visible la diabetes, con numerosas acciones, entre ellas la realización de la prueba de medición de la glucemia en farmacias, "porque no todas las personas que la tienen son conscientes", como explicaba hace unas semana Yolanda Muñoz, la madre de un chico con diabetes que preside la asociación. "Tenemos que agradecerle a Miguel que haya conseguido algo que las asociaciones por ellas mismas no habían logrado todavía, aunque tengamos contacto por las redes sociales, y es la unión de este tipo de entidades de toda Andalucía", explicaba. Efectivamente, por donde ha pasado, Palomino ha sido recibido por estos colectivos, agradecidos por que una persona no diabética se lance a esta aventura.

Todo surgió, comenta Miguel Ángel, por cómo veía a unos amigos, padres de dos niñas mellizas diabéticas. "Veo como cada día están más preocupados, más cansados, con ojeras, por los controles que tienen que llevar a cabo a sus hijas", apuntaba. La diabetes dio la cara cuando tenían 3 años y ahora tienen unos 11. "No soy nadie para llamar a la puerta de la Junta, pero ando, remo, nado, todo lo que haga falta para defender que se debe mejorar la vida de estas personas", detalla.

Reivindica sanidad, según sus palabras, que se traduce en que las personas diabéticas tengan mejores condiciones de vida. Y eso, junto a los hábitos de vida saludables, pasa por que se cumpla desde la sanidad pública con el Plan Integral de Diabetes. La iniciativa ya se ha debatido en el pleno municpal, de hecho, en una moción que llevó el grupo andalucista. "Reivindica una causa justa, que compartimos todos", apuntó el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que acudió a conocer a Palomino junto a la concejala de Inclusión y Política Social, Ana Lorenzo.

Entre las medidas que la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía (FADA) considera más urgentes está la creación de una unidad para el tratamiento de pie diabético en cada provincia andaluza y una unidad para el tratamiento de la diabetes en cada hospital andaluz. También reclaman que sean criterios de calidad los que argumenten la adquisición de material fungible (frente a cuestiones económicas). La federación insiste en la puesta en marcha de programas de prevención y promoción en colegio y centros de atención primaria.