El 'Grupo por...' entrega a Autismo Cádiz y Calor en la Noche un total de 4.100 euros

Un total de 4.100 euros ha entregado el Grupo Por... a las asociaciones Autismo Cádiz y Calor en la noche de la recaudación obtenida este año con la VII Pasarela Solidaria Moda Fiesta que se celebró el fin de semana del 3 y 4 de marzo en los salones del Hotel Bahía Sur.

Según las informaciones facilitadas por la entidad más de 600 personas disfrutaron de los once desfiles programados. De hecho, la cita colgó el cartel de No hay entradas el sábado que estaba dedicado a la Moda Flamenca. Tanto en la tarde del viernes, reservada a la Moda Fiesta, como en la mañana del sábado, con la novedad de los desfiles infantiles, la pasarela rozó el lleno con público venido no sólo de San Fernando sino también de Chiclana, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz.

Otra novedad era el sorteo de un exclusivo traje de flamenca de la prestigiosa diseñadora Carmen Vega, para lo que se mantuvo abierta la participación hasta el 11 de marzo. La ganadora ha sido María Isabel Navarro Regueira.

Todo esto ha supuesto que la recaudación, los 4.100 euros que se quedan Calor en la Noche y Autismo Cádiz, sea mayor a la aportada en la edición de 2017. Con esta cifra el Grupo por... lleva recaudados y entregados a diversas entidades solidarias más de 25.000 euros a lo largo de su historia.

La Pasarela Solidaria Moda Fiesta ha contado este año con la participación de reconocidas firmas de moda y complementos de la provincia y de moda flamenca, como Arte Floral Jesús Garrido, Baúl Añil, María y Alejandra Novias, Como un Señor, Rocío Ferreiro, Veintiséis Peques, La Abuelita, Lunares by Toñi Lobato, Antonio Parra, Arte y Moda La Flamenca y Salvador Egea. Todos los desfiles han tenido modelos de la Agencia JMB de Jaime Montero, con el trabajo en peluquería y maquillaje de Stylistas y de Barbershop David.