Las Glorias están en camino

Apenas unas semanas separan la Pasión de la Gloria. Anoche lo recordó José Luis Cordero Baro en la remozada capilla de la Vera Cruz, desde tuvo la misión de anunciar el comienzo de un nuevo tiempo en La Isla y en sus hermandades: el de las Glorias. Hace apenas unos días que se vivía con la arrolladora intensidad de siempre la Semana Santa y ya se canta con la alegría de la Pascua de la Resurrección al tiempo de las Glorias, evocaba en su disertación. El 1 de mayo arrancará todo con la procesión del Patrón San José, anunciaba. Se habla de lo mismo, pero con lenguajes diferentes. Y es curioso, pero ese tránsito de la Pasión a la Gloria es también el que mismo que el pregonero relató anoche al hablar de su propia vida, de sus inicios cofrades en la archicofradía de Jesús de Medinaceli hasta descubrir la gran devoción mariana de su vida, la de la Virgen del Rocío. Tanto que se convirtió hasta hace muy poco en el hermano mayor de la filial isleña. Y tanto, que anoche se convirtió en el pregonero de todas las Glorias.

El acto organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías sirvió también para dar a conocer el cartel anunciador de este nuevo tiempo, una fotografía de Sergio Gutiérrez Blanco plagada de simbolismo que ilustra un detalle del cayado de la Divina Pastora. "Nunca, viendo menos, he visto tanto en un cartel", apuntó el pregonero, que tuvo también que hacer las veces de presentador de este cartel en esta puesta de largo del tiempo de las Glorias,

El pregón de José Luis Cordero fue un relato sencillo que aderezó con algunos versos y con las maneras rocieras, pero que sobre todo rebosó sinceridad, sentimientos, recuerdos y vivencias a medida que iba repasando sus devociones, que iba recordando a cada una de las Glorias partiendo de la mañana más rociera de La Isla: ese lunes en el que la hermandad de San Fernando emprende el camino desde la parroquia de la Sagrada Familia para iniciar la romería del Rocío, ese camino que le pasa por la Iglesia Mayor y el Carmen, por el Patrón y la Patrona, San José y la Virgen del Carmen, y que antes se despide de la Virgen de los Ángeles en la Bazán. Ese trayecto que termina con el Lunes de Pentescotés ante la Virgen del Rocío. El pregonero recorrió esa particular romería por las hermandades de Gloria sin olvidarse, claro está, de la Divina Pastora y de Santa Elena, a las que llegó por el camino de los recuerdos y de la reflexión. No quiso tampoco desperdiciar la oportunidad de reflexionar sobre las hermandades, sobre su forma de ser -en especial de las Glorias- y sobre su particular manera de vivir en el seno de la Iglesia. "No nos encerremos en nosotros mismos", pidió. "Seamos cercanos, demos testimonio".