Funcionarios y profesionales insisten en la necesidad de un cuarto Juzgado

Como el dirigente de UGT, Roca se muestra pesimista en cuanto a que se vaya a atender a estas necesidades: "Tengo pocas esperanzas a que creen este cuarto juzgado porque parece que asumen que el juez de adscripción territorial es la solución". Eso no impide que se hayan dirigido tanto a la Junta de Andalucía como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -"aunque no seamos interlocutores directos"- para que los apoyen en sus reivindicaciones. "Esperemos que este año se decida", comenta a pesar de todo.

Ni siquiera la presencia de un cuarto juez, el juez de adscripción territorial que actúa de apoyo a los tres juzgados desde 2017, ha permitido desbloquear este panorama. "No hay funcionarios para dar salida a sus resoluciones", reitera este responsable de UGT, que cuestiona que su llegada no trajera implícito el incremento de plantilla, ni estable ni como refuerzo.

Esa menor plantilla influye evidentemente en la tramitación de los procedimientos, porque no hay funcionarios suficientes para dar salida con mayor rapidez a las comunicaciones. Esta situación se agrava por el aumento de las videoconferencias, algo, indica Moral, que no ha recogido el TSJA en su análisis anual. "Si ya son pocos funcionarios para las notificaciones, la necesidad de que los funcionarios estén en el juzgado, y por tanto no salgan a la calle, empeora todo", expone. A eso se suma, recuerda, que a los juzgados también llegan los exhortos de otras sedes judiciales para que desde aquí se tramiten las comunicaciones oportunas. "Eso llega al Servicio Común, lo que genera más colapso todavía", destaca.

"Los juzgados mixtos de los pueblos son los grandes olvidados"

"San Fernando es la única población de casi 100.000 habitantes que no tiene más de tres juzgados en Andalucía", se lamenta Pedro Moral, responsable provincial de justicia en UGT. Por eso insisten en la necesidad de que se cree este órgano judicial. Esa no es su única reivindicación: también exige que se aumente la plantilla, que es menor a la de otros juzgados de Primera Instancia e Instrucción del entorno. "Mientras la creación de un nuevo Juzgado es decisión del Ministerio de Justicia, la ampliación de la plantilla de funcionarios corresponde a la Junta de Andalucía", explica, para hacer entender que ambas medidas son independientes en cierta medida. La situación que padece San Fernando no es ajena a otras localidades y recuerda que la propuesta de la Junta de abrir un nuevo juzgado en Chiclana finalmente se cayó. Para Moral "los juzgados mixtos de los pueblos son los grandes olvidados, como si no tuvieran importancia".