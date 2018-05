Fuego cruzado en el terreno de la Feria

El pleno ordinario que la Corporación Municipal celebró ayer fue también otra vez el pleno del debate sobre el estado de la Feria del Carmen y de la Sal a raíz de la moción que el grupo popular puso sobre la mesa para insistir en la lenta agonía de la fiesta y pedir la cabeza de la concejala de Fiestas, la socialista Mar Suárez, "por su incapacidad". Eso sí, la pidió -así lo dijo su portavoz, José Loaiza, durante su intervención- desde el "aprecio personal".

No consiguió prosperar la moción de los populares precisamente por eso. Porque todos los grupos, incluidos los socialistas, coincidieron con el PP en los mismos argumentos que desde hace años se vienen hablando en torno a la Feria: la necesidad de aunar voluntades, impulsar nuevas ideas que actúen como revulsivo, escuchar propuestas de los caseteros... E incluso se mostraron a favor de la comisión participativa que postulaba Loaiza. Pero también le pidieron todos el voto por separado de los puntos de la moción porque ninguno quería secundar el cese de la responsable política de Fiestas.

Loaiza se negó recordando que en su día el PSOE también había pedido la cabeza de Cristina Arjona, la responsable del área durante el anterior mandato. Los socialistaas intentaron esgrimir como argumento que esa antigua petición no se había efectuado por su gestión de la Feria sino por la devolución de 340.000 euros a la Junta que el Ayuntamiento tuvo que hacer por unos cursos que no se impartieron y de los que ella era responsable como concejala de Empleo. No sirvió de nada, el PP no declinó la votación de los puntos por separado, lo que condenó una propuesta cuyo fondo podría haber salido adelante por unanimidad.

El debate de la moción, no obstante, sirvió para tomar el pulso en torno a una fiesta que está envuelta en una polémica permanente que se aviva a medida que se acerca la fecha. Así, los andalucistas, con Fran Romero a la cabeza, no dudaron en recordar que los años de esplendor de la Feria que tanto se añoran son aquellos en los que la ciudad estaba gobernada por el PA. También volvieron a insistir en su propuesta de cambiar la fecha de la Feria, que ya dejaría de ser del Carmen claro. "Es el momento de las decisiones valientes", que dijo su portavoz.

Más comedida fue la postura de Ciudadanos, si bien Mayte Mas insistió en que "es necesario un cambio en la Feria" antes de ahondar en las cuestiones que atañen la seguridad de la fiesta, para las que pide más participación, planificación y control,

Para el grupo Sí se puede (Podemos) todo es más sencillo. "Es necesario cambiar el modelo de la Feria", que dijo el concejal Emilio Rodríguez. Le tomó la palabra el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, al advertir que por ahí van los tiros. Es decir, que por ahí se busca y se pretende la salvación de la Feria del Carmen y de la Sal, por "enriquecer la propuesta complementaria de actividades lúdicas y culturales" que acompañan a la fiesta para hacerla más atractiva, para enganchar a más gente... No todos los males que aquejan a la Feria, sostuvo, se pueden achacar a la gestión del Ayuntamiento. En ese sentido, anunció "un esfuerzo" para la programación que viene.

Eso sí, también descartó una rebaja de las tasas para los caseteros, como proponía el PP, "porque las tasas ya están al mínimo". No se pueden reducir más "y bajar los costes -afirmó- no es la solución de la Feria".

Loaiza (PP) le recordó que precisamente, durante la campaña de las elecciones de 2015, "prometieron a las cofradías rebajar un 20 por ciento las tasas en una reunión que se celebró en el local de la JCC", afeó al gobierno local que "contraprogramara" la propia Feria con conciertos, que no hubiese dado a conocer todavía a estas alturas el cartel que anuncia y promociona la Feria y que hubiese ido "bar por bar y asociación por asociación para pedir que monten porque se quedaba sin caseta".

El debate sobre la Feria del Carmen y de la Sal tuvo también momentos para olvidar porque hubo instantes en los que el cruce de acusaciones entre populares y socialistas se ciñó al pobre argumento de 'mi Feria es o fue mejor que la tuya', un cruce mutuo de reproches que se alejó de posibles soluciones a las carencias de la fiesta.

Una vez votado y rechazado el punto con el voto en contra de socialistas y andalucistas y la abastención de Sí se puede, Ciudadanos y la concejala no adscrita, la alcaldesa, Patricia Cavada, tomó la palabra para recriminar al PP -aunque ya lo había hecho antes el concejal Conrado Rodríguez- su "tono destructivo". No se refería la regidora a la crítica hacia el ejecutivo que entra dentro de la lógica en el trabajo de control de la oposición y en la dinámica política, sino al hecho de que se "fustigara" sin descanso a la Feria del Carmen, lo que no hace sino insistir en una "mala imagen" que no solo paga el equipo de gobierno sino toda la ciudad y, por supuesto, los caseteros que siguen montando en La Magdalena. En este sentido, la alcaldesa afeó también al candidato de los populares que antes siquiera de que se abriera el plazo para la presentación de solicitudes para montar caseta, el PP -en tono agorero- "ya afirmara que era todo iba a ser un fracaso". Lo normal -dijo- sería esperar al menos a que pasara la fiesta para hacer balance.