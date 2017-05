¿Fondos ITI para Bazán y plaza del Rey?

La idea es sencilla. Se trata de utilizar los fondos europeos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para afrontar la rehabilitación de la barriada Bazán, un compromiso -y una asignatura pendiente- que se arrastra en La Isla desde hace una década sin que se le haya dado respuesta. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía plantean esta opción para atender esta demanda histórica de los vecinos. Así, de hecho, se planteó en la reunión que ayer mantuvo la alcaldesa, Patricia Cavada, con la secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, y con el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández.

La propuesta, sin embargo, choca con una dificultad: que la normativa que rige el uso de estos fondos europeos excluye su aplicación en vivienda privada "a pesar de que el propio gobierno de España reconoce que es un área de especial vulnerabilidad", como apuntó la regidora isleña. Por ello se ha solicitado un informe que contemple estas "circunstancias especiales" para poder intervenir en la barriada. De esa respuesta -que tiene que venir de Madrid- dependerá que puedan o no emplearse el dinero de Europa en rehabilitar las viviendas de la Bazán, como pretende la Junta y el Ayuntamiento. No obstante, si la respuesta a este planteamiento resulta al final negativa, ambas administraciones han reiterado su compromiso de buscar una solución definitiva a este problema. "Nos hemos emplazado a trabajar buscando una alternativa que permita actuar en esta barriada en un plazo no muy largo de tiempo", dijo en este sentido la secretaria general de Vivienda.

Aunque en la reunión de trabajo que se mantuvo ayer en el Ayunamiento de San Fernando también se postuló la ITI como salida para afrontar la remodelación e la plaza del Rey, que la Consejería de Fomento se comprometió a sufragar en parte. Esta opción -como precisó también el nuevo delegado territorial, Federico Fernández- está mucho más clara. El proyecto se encajaría dentro de la orden específica que regulará estas ayudas para afrontar la regeneración de espacios urbanos. La plaza del Rey -precisó Cavada- "es un entorno BIC y comercial, un espacio urbano y turístico", lo que le da fácil encaje en esta orden. Es la vía por la que finalmente se optará para afrontar este proyecto que ya en los presupuestos municipales de 2016 está dotado de 440.000 euros y que se plantea desde el principio del mandato. Eso sí, antes -durante todo este tiempo- se han bajarado otras posibilidades para hacer frente a estas obras que han sido finalmente descartadas, como ayer admitió la alcaldesa. Se trata de la posibilidad de afrontar la remodelación de la plaza del Rey como un proyecto complementario del tranvía o de ejecutarla a través de una subvención directa de la Junta de Andalucía, opciones ambas que han sido descartadas por inviables.

Ayer, no obstante, ambas administraciones trataron en este encuentro prácticamente todos los temas que tienen en común en una especie de repaso general motivado por la reciente designación del nuevo delegado territorial. Entre ellos, las pruebas del tranvía, las obras del intercambiador que se está construyendo en La Ardila y las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda que se desarrollan en 13 comunidades de propietarios y a las que el Ayuntamiento ha ayudado con una bonificación del 95% del ICIO.