La Fiscalía archiva la denuncia sobre las irregularidades de la nevada navideña

La Fiscalía ha dictado el archivo de la denuncia presentada por la formación política Plataforma 3R acerca de las irregularidades detectadas en la contratación de la polémica nevada navideña que el Ayuntamiento organizó en diciembre de 2015 al considerar que "no se aprecian indicios delito".

La resolución -de finales de mayo- alude también en los mismos términos a otras facturas que se han saltado el procedimiento reglado y que se remontan al mandato anterior, en el que gobernaba el PP. Entre ellas se incluye una relativa a la celebración del último torneo del World Padel Tour en la ciudad, otra referente a la terminación de las obras del Castillo de San Romualdo y el supuesto encargo realizado desde el Ayuntamiento para la realización de un monumento a las víctimas del terrorismo.

La denuncia aludía también a facturas anteriores, como la del World Padel Tour

Todas estas facturas desencadenaron el año pasado un enconado enfrentamiento entre el principal grupo de la oposición -el PP- y la formación que encabeza el gobierno municipal, el PSOE, después de que se intentara en vano aprobar en el pleno de septiembre un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a una parte de estos pagos pendientes que arrastraba el Ayuntamiento, entre ellos, el de la nevada navideña.

La formación política Plataforma 3R, gestada en 2015 al calor del movimiento antitranvía y carente de representación municipal, aprovechó la llamada guerra de las facturas de la que hablaba la prensa en esos momentos para dar un golpe de mano y llevar la gestión de unos y otros -de PP y PSOE- ante la Fiscalía Anticorrupción.

La respuesta de la Fiscalía ha llegado ahora y ha sido tajante: "No se aprecian indicios de tipicidad penal en los hechos", sostiene la resolución, que aclara que en todo caso la depuración de responsabilidades por estas irregularidades administrativas no compete al Ministerio Fiscal.

"No todo supuesto de irregularidad administrativa o de desatención del procedimiento implica automáticamente la existencia de relevancia penal", advierte en este sentido la Fiscalía al explicar con contundencia el archivo de la denuncia de Plataforma 3R. "No cabe provocar la apertura de investigaciones penales para el esclarecimiento de cualquier tipo de duda que se pueda tener convirtiendo al Ministerio Fiscal en una especie de inspector o instancia de revisión a fin de que certifique la supuesta irregularidad de la actuación administrativa de un consistorio", apunta al subrayar que el proceso penal debe necesariamente basarse en indicios razonables de que determinados hechos pueden constituir una infracción penal "no pudiendo abrirse unas diligencias penales con una denuncia vaga y genérica con meras sospechas carentes de fundamentos fácticos".

Con respecto a la factura de la nevada, que asciende a 17.847,50 euros y que es la factura que más polémica ha despertado en la ciudad a raíz de la controversia política que generó en su momento, la Fiscalía recuerda que cuenta con un informe de reparo del interventor municipal en el que se advierte ya de las irregularidades detectadas en su tramitación y del que se dio cuenta en el pleno para su posterior comunicación al Tribunal de Cuentas siguiendo así el procedimiento establecido. Las adopción de responsabilidades, aclara, no corresponde por tanto al Ministerio Fiscal, que insiste en descartar la existencia de indicios de delito en los hechos denunciados.

De la misma forma se alude a las restantes facturas puestas en tela de juicio para llegar a las mismas conclusiones.