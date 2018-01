La Federación de Vecinos ya trabaja en el plan de inversiones en barriadas de 2018

La Federación de Vecinos sigue pendiente de las obras del plan de inversiones en barriadas que durante 2017 ha estado en ejecución y del que sigue quedando por hacer algunas actuaciones. No las dejará de lado para centrarse en el nuevo documento con las mejoras que necesitan los barrios, aunque, eso sí, ya está trabajando en ello.

En julio el gobierno municipal aportaba los datos sobre el grado de ejecución de las inversiones acordadas con los representantes de Isla de León cuando se pasaba el ecuador del año. Hablaba de que estaba en el 67%, entre las ya realizadas que eran 31 obras -un 52% de ese porcentaje- y nueve en proceso -o bien ejecutándose o en contratación. No se han dado más cifras para comprobar cómo marcha el plan en el resto del año, pero desde la Federación detallan en qué punto está y algunas de las cuestiones que están pendientes. "Hay cuatro obras en contratación para su licitación", comenta Manuel López, responsable en Isla de León del ámbito urbanístico. Se refiere a la mejora del parque de Buen Pastor, de una parte del acerado de la misma avenida, de la calle Asteroides y de la avenida Al Andalus en La Ardila. Buena parte del resto de obras consensuadas serán llevadas a cabo por las personas que se incorporen con los planes de empleo (especialmente en el +30) en los próximos meses a la Administración local. "Serán arreglos concretos, puntuales", añade López al respecto. Se seguirá a la espera de que se realice el acerado de la barriada Andalucía. Precisamente, el pasado viernes los representantes vecinales de este barrio, los responsables de la Federación de Vecinos y los concejales de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, y de Mantenimiento Urbano, Antonio Rojas, mantuvieron una reunión para tratar este asunto. En ese encuentro se enseñaron planos sobre la futura actuación y se dieron detalles de los planes municipales. "Será otra de las obras que se desarrollarán en breve", señala el dirigente vecinal.

Es necesario contar con el documento de obras de 2018 aunque se sigan haciendo las pendientes

Todo eso que está pendiente -del plan de inversiones que se arrastra de 2016 e incluso de planes de años anteriores- confían desde la entidad vecinal que se vaya haciendo a lo largo de los próximos meses y que esté terminado en primavera. Mientras tanto, trabajan en la elaboración del Plan de Inversiones de 2018. "Aunque queden cosas sin hacer, tenemos claro que debemos contar con este documento. Para que no se diga que no estamos pendientes de las necesidades de las barriadas", deja claro el presidente de la Federación de Vecinos, Antonio Romero. Manuel López defiende esta postura y puntualiza que de esta forma se deja constancia de que sigue habiendo acciones pendientes en las calles y plazas de la ciudad.

Para ello el método de trabajo es entregar formularios en los que solicita a cada asociación de vecinos que indique las actuaciones más apremiantes en sus zonas de influencia. Con las contestaciones elaboran un listado de inversiones y demandas que transmiten al equipo de gobierno con el que negocian su realización. "Divido la ciudad en cuatro zonas, con sus correspondientes asociaciones de vecinos. Ya he estado reunido con los responsables de las entidades de una zona y le he entregado la documentación para que me la devuelvan con la información necesaria", explica López. El jueves de la próxima semana será el segundo encuentro, con la intención de tener listo este trabajo en el inminente mes de febrero.

Desde la Federación se insiste en que esta tarea para tener un listado de inversiones actualizado de las reivindicaciones de los barrios -que consideran una obligación-, no les impide estar atentos al cumplimiento de las obras pendientes. En 2015 y 2016 -incluso en el pasado 2017- se llegaron a hacer actuaciones que se arrastraban desde 2013. No se olvidan.