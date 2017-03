Esisa crea la comisión participativa para defender la vivienda pública

La Empresa de Suelo Isleña ha creado la comisión participativa para la vivienda pública, que se centrará en la defensa de los derechos de las personas alojadas en este tipo de inmuebles. Entidades y asociaciones relacionadas con este ámbito, como la plataforma antidesahucios provincial, y los grupos de la Corporación municipal formarán parte de ella.

"El asunto de la vivienda pública no podía quedar atrás y así se dará voz a entidades y colectivos implicados en este asunto, de forma que se pueda contar con la opinión de todos a la hora de evaluar los derechos de unos y otros al acceso de una vivienda pública", explicaba la presidenta de Esisa, Claudia Márquez. La comisión (aprobada por el Pleno Municipal) tendrá, para ello, que evaluar, debatir y comprobar con objetividad cuál es la situación de los inquilinos. Sus informes no serán vinculantes, pero serán elevados al consejo general de Esisa para su valoración y el estudio de cada caso individualmente, de manera que entre otras cuestiones se conozcan las razones que han llevado a impagos "para así analizarlos de manera conjunta entre todos los agentes implicados". En ese sentido Márquez advertía de que no se puede ofrecer "total impunidad" ante el impago de alquileres "por respeto a las numerosas personas y familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda, muchas en situación de exclusión social". Con estos modestos contratos la entidad puede, asegura, seguir con su labor social.

La comisión evaluará "con objetividad" la situación de los inquilinos de vivienda pública

El consejo de administración también ha tratado la creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, que asumiría la labor de asesoramiento e información sobre las necesidades de vivienda. "Que Esisa ya trabaje para hacer realidad esa oficina es una buena noticia. Vendrá a dar carta de naturaleza y ordenar muchos de los servicios que se prestaba ya a los inquilinos", apuntó la concejala de Vivienda, Maite Lebrero. Eso sí, considera que esta nueva oficial les permitirá ser más eficaces a la hora de escuchar, ayudar, estudiar y hacer seguimiento de la situación que afrontan los inquilinos y los demandades de viviendas registrados.

En el orden del día del consejo también estaba la salida a subasta de la licitación de las parcelas que actualmente tiene Esisa en propiedad en el polígono Fadricas II debido al cobro de derramas impagadas de la empresa Promociones Naves Industriales SL. Igualmente se puso sobre la mesa la organización en abril de las jornadas Las sociedades públicas andaluzas de gestión de vivienda y suelo en la actualidad, junto a la Asociación Española de Gestores Públicos de vivienda y Suelo (AVS) en las que se analizará el régimen jurídico y económico de las sociedades públicas tras las recientes reformas legades.

Junto a esos temas, el consejo de administración de Esisa, al que ha asistido el presidente de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León, Antonio Romero, también se dio cuenta de la incorporación de Mariano Casas como nuevo consejero por el grupo de Ciudadanos.