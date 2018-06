Epicentro de la poesía nacional con Versalados

Una lectura de poemas a cargo de José Luis Morera, Paco Márquez, Carmen Navarrete, Ignacio Bermejo y Rafael Duarte en el marco del claustro del Liceo fue el comienzo oficial de la V Edición del Festival Poético Versalados, que en anteriores años se había celebrado en el centro de visitantes del Parque Natural. Antes, el colegio acogía la presentación ante sus alumnos de esta cita con la presencia del concejal Ignacio Bermejo; Ignacio Escuín, presidente de la Asociación Fotográfica Isla de León (Afil); Jesús García, profesor del departamento de Literatura del centro; y Paco Ramos, responsable de este evento cultural (junto a José Luis Acosta).

La primera actividad, la lectura de poemas, contó con un respetuoso público que escuchó a los poetas que fueron repasando su obra y su trayectoria. La primera jornada culminaba en la cafetería La Buhardilla, donde Blanca Flores,la poeta invitada, tomó las riendas de la primera Jam Session que coordinaba Nazaret Batista y que contó con la participación de personas del público.

Las conferencias, que se sumaban en esta edición, iniciaron la segunda jornada. Primero con Olvido Andújar, profesora de la Universidad Camilo José Cela, que habló sobre la vinculación entre el jazz y la poesía; y después con Olga Rendón, cuya charla se centró en la correspondencia entre Ricardo Molina, del Grupo Cántico, y miembros de la Generación del 27 y otros poetas de su época. Ese día por la tarde las lecturas estuvieron a cargo de Enrique Montiel, Ramón Luque, Nazaret Batista, Cecilia Gatica y Olvido Andújar. De nuevo se cerró la intensa jornada con una Jam Session, en The Fox Tavern and the Witch Coffee, con el cantautor cubano Julio Hernández que ofreció un concierto-recital ante un público que coreó sus letras.

Cerraban al día siguiente el festival, que "ha vuelto a hacer de San Fernando epicentro nacional de la poesía", las lecturas de Gema Estudillo, María Agra-Fagúndez, Pedro Sánchez, Maribel Baliñas, Uberto Stabile y Paco Ramos.