Difusión más allá de la ciudad

Hace unos días se presentaba en Fitur (la Feria Internacional del Turismo de Madrid) la programación que el Ayuntamiento prepara para conmemorar el Año Camarón. La intención era darle la mayor promoción posible a un evento que pretende ser un punto de inflexión para que el flamenco se convierta en motor económico de la ciudad. Fue la primera muestra de esa difusión que se repetirá a lo largo del año más allá de los límites del municipio de San Fernando. En unos días llegará otro: la presentación en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof) de Sevilla de la colección de la diseñadora Verónica de la Vega que dedica, con motivo de esta efeméride, al genial cantaor. "Llevaba un tiempo que me apetecía hacer esta colección y el 25 aniversario del fallecimiento de Camarón era el momento de desarrollarla", exponía la empresaria isleña en la Casa Natal de José Monge Cruz, en la calle Carmen, 29, donde se mostró además el cartel con el que acude a esta edición de ese acontecimiento de la moda.

El disco La leyenda del tiempo, que así precisamente llama De la Vega a su colección, es una de sus fuentes de inspiración, como queda reflejado en los distintos estilismos que se verán en la pasarela el día 3 de febrero. "No es lo mismo lo que diseño si estoy escuchando una bulería o una nana", argumenta la diseñadora que hace referencia además a una de las señas de identidad de este trabajo discográfico: la fusión de música. "La esencia de la flamenca no se puede desvirtuar, pero cada año está influenciada por las modas", insiste Verónica, que recuerda las sinergias que se generaron para La leyenda del tiempo, que fusionó la tradición con nuevos sonidos, con instrumentos poco comunes en el flamenco y que recogió colaboraciones diversas. "Nosotros llevamos tres trejidos diseñados por nosotros", detalla. Igual que Camarón fue de La Isla a Madrid y de allí al mundo, "como he leído en los paneles de la casa del cantaor", "yo pretende ir de La Isla a Sevilla y de allí al mundo".

Este tipo de iniciativas contribuyen, agradeció el Ayuntamiento, a recordar fuera de la ciudad la celebración del Año Camarón, que pretende ser más que doce meses de actividades. El flamenco debe ser un motor económico para La Isla. "Es una singularidad de nuestra comunidad autónoma. Según la Universidad de Cádiz el flamenco mueve en Andalucía al año 700.000 personas y unos 550 millones de euros, en muchas facetas; promotores, empresas de sonido, conciertos, talleres, formación, fabricación de instrumentos musicales o moda", destacó la alcaldesa, Patricia Cavada. También intervino ayer en la cita en la Casa Natal el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que defendió que en 2017 el flamenco "vuelve su vista a nuestra ciudad para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del mejor y más grande cantaor".