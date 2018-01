El Día de la Paz para reivindicar la diversidad

Suena Mujer contra Mujer, de Mecano. La voz de Ana Torroja recupera un himno para la defensa de la diversidad sexual. Antes se ha podido escuchar I wil survive o Serrat con su luminosa Hoy puede ser un gran día. La música crea ambiente y para esta cita se ha creado una atmósfera de tranquilidad, reivindicación y fiesta. Nada mejor para celebrar el Día de la Paz y la No Violencia.

Como en otros cursos el centro de adultos María Zambrano ha sacado a la calle su propuesta para conmemorar esta jornada tradicional en escuelas, colegios e institutos. Con la Plaza del Rey como centro neurálgico, en este ocasión la actividad comenzó en la calle Real, a la altura de Capitanía, para emprender una marcha solidaria que encabezaban varios de los participantes portando grandes letras con el lema Somos Comunidad, que entroncaba a la perfección con el mensaje que se quería lanzar desde el centro, la dirección, el profesorado y los alumnos: la idea de unidad para hacer una sociedad mejor, en la que no se desplace a las minorías. Por eso estaba presente el colectivo LGBTIQ+ Lambda. Por eso se aprovechaba la convocatoria para recoger galletas y leches destinados a la asociación Calor en la Noche que atiende varios días a la semana a las personas sin hogar que encuentran por la calle.

A un lado de la plaza, aprovechando los toldos de uno de los establecimientos hosteleros colgaron a modo de mural varias pancartas y símbolos -como la bandera arcoiris- para defensa esa diversidad social y la integración. Antes de la lectura por parte de cuatro personas de poemas de Gabriel García Lorca, Luis Cernuda y Eduardo Galeano, que hablaban de colectivos marginados, la directora de María Zambrano, Gloria Outón, tomaba la palabra para aplaudir el comportamiento del alumnado en el día a día de los centros, y en su implicación en actos de esta índole. "Formamos parte de una clase, la clase de un centro, el centro de una comunidad educativa, y la comunidad de una localidad. Todos juntos somos los que podemos transformar, ayudar, cambiar y mejorar. Continuamente, si algo he aprendido en este centro, es que lo hacéis posible", se dirigía a ellos. Les agradecía esa actitud "porque es importante respetar y valorar a los diferentes, a las personas que no piensan, sienten o son como nosotros". Una diferencia que planteó no es mala, todo lo contrario, "buena", por el poder que tiene la pluralidad, por la creatividad que aporta y las mayores posibilidades que abre.

Tras ella, la alcaldesa, Patricia Cavada -que estaba acompañada de varios miembros de su gobierno, como el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero; y otros representantes de la Corporación Municipal, como algunos concejales del grupo Ciudadanos- agradecía al centro la invitación y destacaba que su comunidad educativa, hace posible que San Fernando cuente con una educación de adultos "de primer nivel". Por supuesto, se refirió a esa reivindicación de los colectivos minoritarios, a esa igualdad desde la que se había afrontado el Día de la Paz y la No Violencia, para defender su importancia. "La suma de las minorías hacen que tengamos una sociedad rica, más plural. Es algo que intentamos visibilizar desde el Ayuntamiento con nuestras actuaciones, teniéndolo en cuenta desde la participación: es importante escuchar a todos", comentaba. Frente a la verdad absoluta abogó por entender que ésta es relativa y que depende del punto de vista con el que se mire. En eso, "las minorías tienen mucho que decir. Hay que escuchar y saber cuáles son los motivos de cada uno e intentar tener una convivencia pacífica. El mundo nos pertenece a todos".