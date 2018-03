El Día del Orgullo tendrá este año un cartel para anunciar y sensibilizar

Es una día de conmemoración pero también reivindicativo y de sensibilización, de salir a la calle para hacer visible la lucha por la igualdad del colectivo LGTBIQ+. En los últimos dos años en San Fernando el Día del Orgullo se ha impulsado con actos públicos, apoyados por la Administración local, y este año se da un paso más con la convocatoria del primer concurso para elegir cartel para esta cita. "Queremos ir más allá y por eso está abierto a toda la ciudadanía", explicaba ayer el concejal de Inclusión y Política Social, Jaime Armario, que daba detalles sobre esta iniciativa que ponen en marcha junto al colectivo Lambda La Isla.

Este año el Día del Orgullo tendrá cartel. Se busca visiblidad las realidades del colectivo, comentaba Sergio Sánchez, representante de la entidad LGTBIQ+. Eso tendrá que mostrar a través de hechos, situaciones o circunstancias que afectan a estas personas en su vida diaria. Las bases del concurso, denominado SalconOrgullo (en un juego de palabras que usa un elemento característicos de la ciudad, la sal), se pueden consultar en las redes de Lambda y en los próximos días en la web municipal. "Quienes participen, que deben ser residentes en España, no pueden haber presentado el cartel a otro concurso. Podrán entregar la obra en la Casa de la Juventud, en su horario habitual, hasta el 15 de abril", apuntaba Sánchez. Un jurado se encargará de dirimir cuál es la propuesta ganadora que será premiada con 300 euros, añadía Armario que insistió en la importancia de seguir trabajando por las conquistas sociales. "No se consiguen y ya, no. No hay que bajar la guardia. Por eso mantenemos nuestro compromiso para sensibilizar a la sociedad", dejó claro.