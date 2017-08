Despedida playera del último fin de semana de agosto

La iniciativa se ha sumado a las actividades estivales esta misma semana. El último fin de semana de agosto -que no de la temporada de playa- tendrá su despedida particular en Camposoto con música en directo junto a los cuatro chiringuitos y con una exhibición de fuegos artificiales que se lanzarán justo tras la puesta de sol siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El Ayuntamiento ha bautizado a esta experiencia con el nombre de See you sun y espera que se convierta en uno de los grandes atractivos del verano en la playa. Con ella, de hecho, arranca el que para muchos es el último fin de semana de vacaciones.

La cita comenzará a partir de las 20.30 horas y para facilitar su asistencia se prolongará el servicio de autobuses urbanos. Además de la música en directo habrá también degustaciones