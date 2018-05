Desconcierto ante una declaración que no añade nada nuevo a la población de San Carlos

La declaración de algo más de 200 hectáreas de la población militar de San Carlos como zona de interés para la defensa nacional que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de abril y que trascendió ayer a raíz de la denuncia del diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, ha desconcertado en el Ayuntamiento. Ni se esperaba, ni se tenía conocimiento de la medida. Es más, se daba por hecho que todo el ámbito de San Carlos es, desde hace años, una zona afecta a la defensa nacional.

Urbanismo intenta concretar a qué zona exacta del municipio se refieren estas 200 hectáreas mientras se aguarda a la publicación del Real Decreto correspondiente para conocer si verdaderamente esta designación supone, a efectos prácticos, una nueva situación para esta parte de San Fernando. En principio, explicaban ayer desde el Ayuntamiento tras contactar con Defensa para intentar averiguar algo más al respecto, parece que se trata más bien de una cuestión de índole administrativa o de adaptación a normativa. En la práctica no alterará el régimen existente desde siempre para toda esta zona.

Tampoco ha lanzado campanas al vuelo el equipo de gobierno tras conocer que Camposoto, los suelos que se negocian desde hace más de 20 años, no figura en el paquete de propiedades militares que hace poco más de una semana pasó por el Consejo de Ministros. El hecho de que no conste en esa relación no quiere decir que estos suelos no estén afectos a la defensa nacional ni los coloca en mejor posición a la hora de negociar su desafectación parcial, puntualizó el equipo de gobierno al referirse a esta declaración. Básicamente, insistió, la declaración no cambia el statu quo de los terrenos militares de San Fernando.

Fue Podemos la formación que dio la voz de alarma al hacerse eco de esta declaración del Consejo de Ministros y reclamar compensaciones para La Isla.