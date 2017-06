Descartada también la denuncia de 3R sobre la actualización de la RPT del Ayuntamiento

La Fiscalía acordó también a finales del año pasado el archivo de la otra denuncia presentada por la formación política Plataforma 3R contra el Ayuntamiento isleño. En esta ocasión, en relación a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que previamente había demandado al gobierno municipal sin resultado. La formación consideraba que desde el Consistorio se intentaban ocultar "irregularidades" en la administración local, en sus organismos autónomos y en la empresa pública de suelo. De ahí que optara por trasladar los hechos a la Fiscalía, que tras tramitar las diligencias oportunas considera que no corresponde el ejercicio de acciones penales. "Se trata de investigar a partir de la existencia de indicios racionales de delito, no de investigar para ver si aparecen tales indicios", apunta en la resolución. La denuncia realizada -añade- "no concreta indicios" en los que concretar sus conclusiones "formuladas de manera hipotética". En todo caso, emplaza a los denunciantes a utilizar tanto la vía administrativa como la contencioso-administrativa para reclamar la información de la RPT.

La denuncia fue realizada en julio de 2016 y ampliada al siguiente mes de septiembre con un "hecho nuevo", una serie de consideraciones relativas a la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) y a su plantilla de personal que Plataforma 3R hizo a la Fiscalía tras la aprobación y entrada en vigor de los presupuestos municipales. También en este caso se descarta por parte del Ministerio Fiscal el ejercicio de acciones paneles al afirmar que dichas apreciaciones "no contienen descripción de conductas delictivas" que justifiquen tales medidas "a partir de indicios fácticamente constrastados en términos de verosimilitud".