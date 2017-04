Desarrollo Sostenible descarta pedir aporte de arena para Camposoto

Cada año por esta época, cuando pasan los fuertes temporales del invierno, los ciudadanos observan cómo se ha cebado, especialmente el viento, con la playa de Camposoto. Los paseos por la orilla y las primeras jornadas al sol para aprovechar el buen tiempo permiten a los usuarios hacerse una idea del estado del arenado, ver si de nuevo vuelven a verse zonas donde se ha quedado pelado dejando al descubierto las bolsas de terreno más fangoso; o si se han creado desniveles excesivos, cuasi escalones, que supongan un estorbo para disfrutar de la también llamada playa del Castillo cuando por derecho llegue la temporada de calor y con ello la presencia de numerosos bañistas. Este año, tras un invierno más suave en cuanto a temporales se refiere, no parece necesario un aporte extraordinario de arena. Así lo han determinado los técnicos de Desarrollo Sostenible.

No son pocos los ciudadanos que durante todo el año aprovechan las jornadas de buen tiempo para disfrutar de largos paseos por el litoral isleño. A ellos se suma con la llegada del buen tiempo los primeros vecinos y visitantes que aprovechan para tomar el sol o darse un baño si la temperatura lo permite. Esta Semana Santa ha estado marcada los primeros días por el fuerte levante, lo que a pesar del calor disuade de acudir a la playa. El martes y el miércoles, dos jornadas esplendidas, tenían el inconveniente de no ser festivas. El jueves despertó, por el contrario, nublado y con poniente, lo que curiosamente no impidió que algunos atrevidos marcharan con los bártulos o con indumentaria deportiva a Camposoto. Allí se encontraron una playa diferente a otros años tras el periodo invernal, sin una gran pérdida de arena y sin desniveles exagerados. Lo suficiente como para que tras los análisis oportunos el Ayuntamiento haya decidido no reclamar a la Demarcación de Costas -como sí ha hecho otras veces- que vertiera arena para regenerar esta parte del litoral. Los perfiles topográficos son correctos, por tanto.

De manera natural la playa suele recuperar la arena acumulada en la zona de dunas

En esta ocasión no ha desaparecido un gran volumen de arena, aunque en algunos puntos ha quedado en superficie una tierra más oscura. Es visible, por ejemplo, en el acceso que está a la altura del aparcamiento central, justo a un lado de la pasarela que sortea la zona de dunas, y precisamente en una franja pegada a éstas. Nada comparable con el aspecto que presentaba otros años: en 2010; o en 2013, cuando incluso el fondo de barro quedó afectado, escalonado y con forma de rocas -visibles cuando la marea bajaba-. Ese año en abril los usuarios de la playa tuvieron que sortear el desnivel entre las pasarelas y la baja altura a la que había quedado el arenal.

Como en otras temporadas, se espera que Camposoto presente su mejor aspecto en la temporada de baño, gracias a la regeneración natural que suele producirse, y que supone la recuperación de una parte de la arena desplazada hacia el cordón dunar.