Delgado anima a marineros y soldados a movilizarse contra la ley

"Nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar con 71 diputados pero vosotros tenéis que hacer presión". El diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado animó a los militares en activos y reservistas (de especial disponibilidad) a movilizarse en la medida de sus posibilidades con el objetivo de que Defensa deje de echar a marineros y soldados no permanentes cuando llegan a los 45 años -y reincorporen a los que han tenido que dejar su trabajo-. El encuentro, que se desarrolló en la sede de Podemos San Fernando y que contó con una gran asistencia, sirvió para que se diera detalles de cómo se trata este asunto en el Congreso de los Diputados.

Delgado es portavoz de su grupo en la comisión de Defensa, y está en la subcomisión que analiza la situación. "Era para seis meses y ya van 15", cuestionó para lamentar que se dilete este tema. Por eso la Proposición no de Ley que presentó hace unos días reclamaba que no se echara a ningún efectivo mientras no se cierra la subcomisión. El objetivo es visibilizar este problema. "Siempre pregunto a la ministra sobre el tema", detalló. Es algo que, considera, los afectados deben hacer, y que repetió en varias ocasiones: "Os animo a que vayáis despertando", "os tenéis que organizar", "os digo que os vayáis organizando dentro de los límites que podáis" o "tenéis que presionar mucho", fueron algunos de sus comentarios para insistir en la necesidad de movilizarse. Y puso de ejemplo a Jusapol, el colectivo de policías nacionales y guardias civiles que se han organizado y están movilizándose en todos los puntos del país.

El diputado de la formación morada dejó claro que defenderán que dejen de producirse despidos. "Son EREs encubiertos", señaló, lo que deja un problema grande porque el 85% de los militares no son permanentes. "Este año se irán 800 y en la provincia hablamos de 3.000 personas que se verán afectadas por esta ley", expuso. De ahí que, mientras sigue la subcomisión se pida que las salidas se dejan en stand by, pero además que reclame un cambio legislativo porque "no sobra nadie". Algunas de las personas que han pasado por la subcomisión han defendido ese mensaje: como el coronel Baños. "Vino un suboficial que defendió que no es necesario echar a nadie. Hizo una presentación magnífica, con diapositivas y todo, y creyeron que era alguien que Unidos Podemos había llamado, pero resultó que venía del Ministerio", contó a los presentes.

Delgado critica que Defensa no cumpla con la normativa. "La ley obliga al Gobierno a dar una respuesta a esta situación, que no era echarlos con una mano delante y otra detrás. "Había que formarlos, prepararlos y homologarlos, cosa que no ha hecho", explicaba -a la prensa momentos antes de intervenir antes los militares, que abarrotaron la sala y participaron con preguntas y comentarios- sobre el compromiso no cumplido por el Estado frente a los marineros y soldados que sí han respondido al contrato entre ambas partes.