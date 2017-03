El Defensor del Pueblo requiere al Consistorio información sobre los kioscos por segunda vez

"A pesar de las promesas de solución todo sigue paralizado". Con esta frase resume Óscar Aragón la situación en la que se encuentra su petición para instalar en la vía pública un kiosco para vende prensa, refrescos y golosinas, aún cuando comenzó los trámites con el Ayuntamiento hace casi año y medio. La demora administrativa le llevó a presentar su queja al Defensor del Pueblo Andaluz que la admitió a trámite, sin que hasta el momento haya recibido información sobre el asunto por parte municipal. "Me han informado que han remitido un segundo requerimiento al Consistorio para que responda, se dirigen directamente a Alcaldía", apunta este hombre.

Cada semana, o diez días, Aragón es fiel a su cita con el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. En esos encuentros es informado de que el expediente sigue en marcha, pero no llega el final deseado para poder poner un kiosco de prensa en la ciudad, para lo que no hay una normativa reguladora propia. El gobierno municipal se centra en la adquisición de tres estructuras. "Está en contratación, efectivamente, porque en la oficina también me lo han confirmado", apunta Óscar, que sabe por qué no avanza en estos momentos la tramitación: el expediente necesita un informe de Intervención. "Así está desde hace mes y medio", especifica el afectado a modo de ejemplo de la lentitud con la que se mueve el Ayuntamiento isleño.

"Ellos mantienen que va a salir", afirma Óscar Aragón, que se refiere tanto a Rodríguez como a la alcaldesa, Patricia Cavada, con la que coincide en algunos actos a los que acude para seguir haciendo visible esta situación. A este paso de compra de los kioscos seguirá la licitación de su explotación. Entonces tendrá, según la legislación vigente por ser una propuesta suya, un 10% de derecho de tanteo.