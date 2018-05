C's insiste en sus reticencias a negociar los presupuestos con el gobierno local

El equipo de gobierno tiene muy difícil sacar adelante unos nuevos presupuestos municipales a un año de las próximas elecciones. La negativa de Podemos a cerrar un acuerdo aduciendo las escasas e irrelevantes concesiones a las propuestas que ha puesto sobre la mesa durante las negociaciones que se han mantenido a lo largo de las últimas semanas ha vuelto a poner en evidencia el punto débil del gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas desde 2015. Es bastante probable que el mandato se agote con un solo presupuesto aprobado, el de 2016, a menos que el panorama actual cambie radicalmente. Porque Ciudadanos -la única opción que le queda al equipo de gobierno para poder cerrar un acuerdo en torno a los presupuestos- insistió ayer en sus reticencias a revalidar ese pacto a tres que hace dos años le permitió sumar sus tres votos para sacar adelante las cuentas municipales e inversiones planteadas en ese momento.

"Nada ha cambiado", confirmó ayer la portavoz de C's, Mayte Mas, al referirse a su decisión de no volver a apoyar los presupuestos habida cuenta de que la mayoría de compromisos adquiridos en 2016 -así lo entiende la formación naranja- no se ha cumplido: la revisión del Peprich (el Plan Especial del Casco Histórico), la revitalización de polígonos industriales, la apertura de la playa desde Semana Santa, la apertura de más salas de estudio o la construcción de una piscina pública al aire libre y de un skate park, entre otras propuestas.

Las inversiones 'participativas' se quedan en el aire al no haber presupuestos

C's insiste en su postura: no volver a sentarse con el equipo de gobierno a negociar hasta que estos compromisos que forman parte del acuerdo suscrito en su momento no se hayan llevado a cabo, al menos en un elevado porcentaje.

Mas, en este sentido, admitió que C's se reunió en fechas recientes con el equipo de gobierno para tratar el tema de los presupuestos pero aclaró que dicha reunión solo sirvió para reiterar su postura ante el ejecutivo. Y desde luego -insiste- este encuentro estuvo lejos de catalogarse como una nueva negociación.

Desde entonces no ha vuelto a haber contactos. El diálogo se ha ceñido a Podemos, que ahora ha dicho que no piensa apoyar los presupuestos. "No sabíamos nada de los presupuestos ni de las negociaciones salvo lo que se ha publicado en la prensa", declaró ayer la portavoz de la formación naranja en San Fernando, que afirmó que existen muy pocas probabilidades de que C's apoye de nuevo al equipo de gobierno.

El gobierno en minoría de socialistas y andalucistas se queda así sin opciones para sacar adelante unos nuevos presupuestos, aunque al menos en los últimos meses ha conseguido salir airoso de otras negociaciones que han permitido impulsar la licitación de los grandes contratos que estaban pendientes en este mandato: limpieza y recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines, especialmente.

La imposibilidad de cerrar un nuevo acuerdo deja también en el aire la ejecución de las nuevas inversiones previstas, que se votaron en la campaña de los presupuestos participativos que se llevó a cabo a finales de 2016. Entre ellas se incluían nuevas fases de la remodelación de la avenida Pery Junquera, mejora de los espacios industriales, la llamada Ciudad de los Niños -un amplia área recrativa y lúdica infantil y familiar- y la construcción de una nueva sala de estudio.