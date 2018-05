C's insiste en el "estado lamentable" de la estación de Bahía Sur

La portavoz de Ciudadanos (C's) en San Fernando, Mayte Mas, ha cuestionado el optimismo del equipo de gobierno tras la participación de La Isla en la feria turística de Expovacaciones, que durante el pasado fin de semana se ha celebrado en Bilbao.

"De qué nos sirve hacer contactos con diferentes touroperadores y participar en ferias turísticas si no somos capaces de cuidar lo poco que tenemos”, se ha preguntado. Se refiere la portavoz de la formación naranja en La Isla a la falta de hoteles y el escaso mantenimiento de de las instalaciones y de la información turística que se brinda a los visitantes. La estación de Bahía Sur, cuyo estado ha denunciado ya en anteriores ocasiones, está el epicentro de sus críticas.

"Es el punto neurálgico donde llegan los veraneantes cuyo destino es la costa de la Janda o Chiclana, circunstancia que no está siendo aprovechada por el Ayuntamiento isleño. El equipo de gobierno ha sido incapaz de instalar una estafeta informativa turística en la estación de Bahía Sur, una petición de Ciudadanos que fue aprobada en pleno por unanimidad”, ha apuntado la edil.

Mas también ha denunciado la falta de mantenimiento de estas instalaciones: “Están sucias y el acceso a las mismas es lamentable, con escaleras mecánicas y ascensores que nunca funcionan. No somos para nada un ejemplo de accesibilidad”. A esto se añade la falta de información en este punto de los principales enclaves de la ciudad, de sus rutas y programas de actividades. “Pero no sólo falta información sobre los atractivos de la Isla, sino que el visitante que se baja en Bahía Sur no tiene ni un simple panel informativo para conocer otros servicios de interés como las diferentes puntos donde para los diferentes autobuses”, ha señalado la portavoz.

Para finalizar, la edil ha reiterado que "fomentar el turismo y poner a San Fernando al mismo nivel que otras localidades de la Bahía es muy importante para el desarrollo de la ciudad y para eso es necesario, al menos, que las acciones sencillas que dependan directamente del gobierno municipal se pongan en marcha, sino mucho nos tememos que de poco servirá participar en ferias turísticas”.