Mas (C's) lamenta que la plica del montaje de la playa llegue "tarde y mal"

La plica para el montaje de la playa llega "tarde y mal", advierte la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, al aludir al contrato que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación y que incluye la adecuación de servicios mínimos en el acceso número 8 de Camposoto a partir del 1 de abril. El plazo para la presentación de ofertas, no obstante, concluirá el día 10 y la mesa de contratación no se ha convocado hasta el día siguiente, Martes Santo. La adjudicataria, además, dispone de un plazo mínimo de un mes para montar las instalaciones, con lo que a todas luces es imposible que esté a punto para la Semana Santa.

"Sacan un contrato con unas fechas que saben que no se pueden cumplir", afirmó ayer al lamentar además la "desidia" del gobierno municipal. Mas, que recordó que la apertura de la playa de Camposoto desde la Semana Santa era una de las cuestiones que C's había incluido en el pacto de los presupuestos de 2016, rechazó nuevamente ayer cualquier posibilidad de revalidar el acuerdo de los presupuestos.

La "mala praxis" del gobierno que comparten PSOE y PA -afirmó- impedirá un año más que la playa de Camposoto pueda contar con unos mínimos indispensables durante las vacaciones de la Semana Santa, no ya para el disfrute de los propios isleños sino también para empezar a potenciarla como recurso turístico, que es a lo que aspira la formación naranja. "No podemos ser una oposición responsable y aprobar los presupuestos de 2017 con un gobierno que no lo es y que no cumple lo prometido", dijo Mas.