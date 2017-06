C's lamenta que el Gobierno rechace regenerar la playa de La Casería

Había proyecto para regenerar la playa de La Casería, también una partida econónica del Ministerio de Medio Ambiente pero finalmente el Gobierno central aparta la posibilidad de ejecutar esta medida que permitiría recuperar una parte del litoral isleño. Desde Ciudadanos (C's), el diputado nacional Javier Cano lamentaba la postura adoptada en Madrid, que impide que la ciudad pueda disfrutar con plenitud de un recurso económico y turístico como esta playa.

Fue hace casi un año, en agosto de 2016, cuando el dirigente de la formación naranja preguntaba por el proyecto de recuperación de la Playa de La Casería de Ossio, "un terreno natural muy frecuentado por pescadores, pero no por los bañistas debido a la poca calidad de sus aguas, arenas y su escasa conservación", explica Ciudadanos en el comunicado ayer remitido. Su estado hacía desde hacía años necesario, al menos, un aporte de arena extraordinario por parte de Medio Ambiente. No ha sido hasta hace escasos días, cuando Javier Cano ha obtenido una respuesta, que se centraba en que "los expedientes de recuperación posesoria que en 2006 afectaba a distintas ocupaciones en la playa de La Casería de Ossio ya se tramitaron y resolvieron". Deja por tanto sin solucionar la conservación y recuperación de esta parte de la costa de San Fernando, que el propio Gobierno reconoce que no entra en sus planes, según aclara el diputado de C's.

El proyecto al que hace referencia Cano contemplaba la necesidad de garantizar el acceso público a una parte de esta costa a la que era imposible acceder. Así proponía que se desarrollara una actuación que hiciera posible el tránsito peatonal por el borde costero, a modo de paseo marítimo hasta el Cementerio de San Carlos (mal conocido como de los Ingleses) donde iría una zona verde. En definitiva, se defendía la necesidad de completar la reordenación del frente litoral. Ese expediente se inició, detalla Cano, en 2006. Un año antes el Ayuntamiento isleño había remitido a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico el proyecto de regeneración de playas. "Es más, se sabe que el Ministerio habría liberado una partida de 1,8 millones de euros para ejecutar este proyecto, que contemplaba la restauración de esta parte del litoral para que la ciudadanía pueda disfrutar de ella", explica. Después de años olvidado, en 2011 (con las elecciones municipales) salió de nuevo a la palestra y se complementó con la petición de un aporte unos 30.000 metros cúbicos de arena. Se presupuestaba en unos 2,6 millones y se planteaba incluir en el proyecto como una addenda. Para hacerlo más factible en el pleno se debatió la posibilidad de que la actuación se ejecutara por fases. Es más, en las últimas elecciones se habló incluso de enlazar el mencionado paseo marítimo con la zona patrimonial de Punta Cantera.