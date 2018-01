C's exige explicaciones al gobierno local por la carta de Hacienda

El Ayuntamiento de San Fernando "paga tarde y mal". Son las declaraciones tajantes que realiza la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Mayte Mas, tras conocer la noticia de que Ministerio de Hacienda ha reclamado por carta a un número elevado de ayuntamientos, seis de la provincia, que ejecute nuevos recortes para cumplir con los planes de ajuste vinculados a las líneas de crédito que abrió en 2012 para liquidar deudas pendientes con proveedores. Entre ellos está la Administración isleña.

Mas recuerda que el Gobierno local "ya ha tenido sus más y sus menos con este Ministerio, ya que en el mes de junio Hacienda retenía la partida correspondiente a la Participación de los Ingresos del Estado por no haber presentado la liquidación de los presupuestos de 2015". En ese momento el concejal de Hacienda, tachó esta medida de desproporcionada porque había sido consecuencia de un error informático. "Ahora el Ministerio vuelve a dar un tirón de orejas al Ayuntamiento, esta vez por incumplir el plan de ajuste y no pagar a tiempo a los proveedores", critica Mas. Estos hechos son "graves" por que en la carta "se apremia al Consistorio isleño a que aprueben las medidas necesarias si no quieren ser intervenidos". La formación naranja emplaza, por ello, al gobierno local a que dé explicaciones oportunas y aclare cuál es el estado real de las arcas municipales.