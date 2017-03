C's denuncia la falta de papeleras y su mal estado

No hay papeleras. Y las pocas que hay se encuentran en pésimo estado. Así lo ha afirmado la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, al hacerse eco de una persistente demanda ciudadana y al lamentar, una vez más, las carencias que La Isla arrastra en materia de limpieza.

Esta ausencia de papeleras, que asegura que es especialmente notoria en los tramos más céntricos y transitados, "supone en muchos casos que los ciudadanos opten por tirar papeles y desperdicios en los maceteros que se encuentran en las calles de la ciudad provocando una sensación de dejadez y suciedad".

Existe además un problema de mantenimiento, señala desde la formación naranja. "Las pocas papeleras que hay se encuentran oxidadas, en mal estado y rotas incluso en vías comerciales y céntricas como las calles Real, San Rafael o Rosario dando una pésima imagen de San Fernando".

No obstante, una de las cuestiones que más preocupa a C's es que entre las mejoras propuestas en el plan especial de limpieza se incluía el compromiso de la concesionaria de instalar hasta 1.500 papeleras "que a día de hoy no vemos por ningún lado". En este sentido, Mas ha cuestionado una vez más el plan de choque en materia de limpieza llevado a cabo el pasado verano, del que reclamó un informe en el pleno del pasado mes de enero que el responsable del área de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, le entregó durante esa sesión. El documento, no obstante, no convence a Ciudadanos. "Incluye todas las bondades y el buen hacer de la empresa y del Ayuntamiento aunque la realidad es que tanto para los isleños como para esta formación la ciudad está sucia", afirma.

La formación ha solicitado también al gobierno municipal "un pequeño esfuerzo" para adquirir una máquina que elimine los chicles que se encuentran pegados en la vía y que inundan y afean las calles. Según C's, existen ya numerosas localidades que cuentan con esta herramienta que retira las resinas de chicle sin utilizar productos químicos y respetando el medio ambiente.