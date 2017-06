C's defiende su postura para evitar el bloqueo de la gestión local y estatal

"Son los presupuestos más sociales de los últimos años y todo por una exigencia de Ciudadanos". Con sus palabras el diputado nacional de la formación naranja Javier Cano respondía a las críticas de Unidos Podemos por apoyar los Presupuestos Generales del Estado para este año. También contestaba a las críticas del portavoz de Sí se puede (Ernesto Díaz) su homóloga del Grupo Municipal de C's, Mayte Mas, que recordaba que su voto favorable a los presupuestos municipales de 2016 pretendían "desbloquear una situación que no beneficiaba a la ciudad".

Mas ponía sobre la mesa las peticiones que formaron parte del acuerdo con el gobierno municipal para apoyar el documento ecónomico: la terminación de la pistas multiusos de la barriada Andalucía, la apertura de los servicios de playa en Semana Santa, la ampliación y mejora del aire acondicionado de las salas de estudio, la construcción de una pista de skate en Camposoto o la revisión del Peprich (Plan de Protección del Casco Histórico). "Eran propuestas para los ciudadanos", defendió, consciente eso sí de que poco se ha realizado en casi un año.

La concejala de Ciudadanos insta a Ernesto Díaz a que deje de preocuparse por la labor de una formación ajena, y lo haga por la suya, al considerar que la tiene dejada. "No ha aparecido en ninguna mesa de contratación, tampoco va a los actos públicos, ni siquiera se presentó en el consejo de Participación Ciudadana y encima se fue en un pleno para no votar en un punto como el de la subvención a los Mariscadores", resumía Mas, que reclama al concejal de Sí se puede que se implique más en los asuntos municipales porque "tiene un sueldo pagado por el Consistorio".

Por su parte, Javier Cano cuestionaba que Unidos Podemos -también el PSOE- hubiera dejado en la estacada a la provincia, sobre todo a la Bahía de Cádiz, por no implicarse más en los presupuestos generales. "Decían que no antes de saber su contenido; no buscaban lo mejor para el país, sino rédito electoral", criticó. El diputado de Ciudadanos hizo referencia a la enmienda que el diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado había destacado sobre la petición de una compensación por servidumbre militar. "Ya se lo dije en el Congreso, pero en esa enmienda no aparece nada específico para San Fernando", apuntó. En cuanto a la compensación para Barbate, Cano advierte de que los colectivos de esta localidad gaditana piden inversión, no dinero. "Que se sienten con la gente", les propuso.

Cano aprovechó para sacar a relucir el tema de Navantia y recordar la proposición no de ley que Unidos Podemos presentó para pedir un plan industrial para Ferrol, donde excluía al resto de centros de trabajos, "que ellos mismos tuvieron que enmedar". Además, se quejó, pide penalizaciones para Defensa por el tema de los Buques de Acción Marítima (BAM), lo que perjudica directamente a La Isla. "También el PSOE se ha podemizado porque en sus enmiendas pidió ayudas para Ferrol y Cartagena. Parece que el tema de Navantia, sobre todo de la Bahía de Cádiz, es un tema tabú para el ala izquieda del Congreso", ironizó.