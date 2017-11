C's lleva hasta el Congreso la negativa del Gobierno al cuarto Juzgado

Con una población de casi 100.000 habitantes lo normal es que San Fernando contara con al menos cuatro juzgados, pero la realidad es que sólo tiene tres de Primera Instancia e Instrucción. Esta circunstancia, unida a que la plantilla de funcionarios es menor a la de otras sedes judiciales, hace que la Justicia que se imparte al isleño se vea mermada, sea mucho más lenta. "Supone un trato discrimindo", advierte el responsable de la sección sindical de UGT-Justicia en Cádiz, Pedro Moral, que lleva años reclamando la creación de un cuarto órgano judicial. Ahora, tras la última negativa del Gobierno central, que no lo incluye en el Real Decreto por el que concede 93 nuevos juzgados en toda España, Ciudadanos (C's) se hace eco de las demandas de los profesionales que desempeñan su trabajo en este sector y llevará el asunto al Congreso de los Diputados para exigir explicaciones.

El diputado de la formación naranja por la provincia de Cádiz Javier Cano se reunió recientemente con abogados y procuradores de La Isla para analizar la situación y plantear este tema en Madrid. Allí preguntará por las razones por las que de nuevo se niega este nuevo órgano, aún cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo tiene entre sus prioridades y su memoria muestra año a año la excesiva carga de trabajo que soporta, traducida en número de casos penales y civiles. Durante 2016, el último ejercicio cerrado, se contabilizaron hasta 2.920 asuntos civiles -110 más que un año antes-, a los que se suman otros 765 están en ejecución. Eso hace, señala C's, que cada plaza judicial asumiera una media de 1.228 casos de civiles y hasta 1.444 temas penales. Supera así con creces las ratios que se establecen como normales para el buen funcionamiento de los juzgados. Javier Cano hace hincapié, de hecho, en que las estadísticas del TSJA recogen a las instalaciones de San Fernando como las que más carga de trabajo soportan en relación a su población. No es normal, sostienen en este sentido desde el sindicato, que una ciudad de 100.000 habitantes no sólo tenga tres juzgados, cuando "al menos" debería tener uno más.

Las consecuencias de esta saturación repercuten en la impartición de Justicia al ciudadano al ir más lenta que en otros partidos judiciales, insiste el sindicato UGT, que habla por ello de discriminación. Con respecto a otras ciudades en San Fernando va mucho más lenta, por esa carencia mencionada, pero también porque la plantilla de funcionarios no se ajusta a las necesidades de la actividad en el municipio, y además el número de trabajadores es inferior a otras sedes judiciales. "Acaba de haber una inspección del Consejo General del Poder Judicial, y habrán comprobado que es imposible que el personal saque adelante el trabajo", comenta. Este representante sindical habla de "indignación" por la situación y de "pérdida de la esperanza" al no haberse resuelto este problema en los años que se lleva solicitando.

"Desde 2010 se arrastra este asunto en San Fernando", añade en su comunicado Ciudadanos, que en el Congreso pretende conocer las razones por la que La Isla no tiene ese ansiado cuarto órgano judicial que "se antoja imprescindible para dignificar tanto el trabajo de los profesionales de la justicia como la agilización de los procesos para los ciudadanos". "No estaba en el primer corte de juzgados que la Consejería de Justicia fijó como prioritarios en toda Andalucía y que remitió al Ministerio", explica Moral. No formaba parte de la lista de trece, pero sí estaba en la segunda, el catorce o el quince, aclara al respecto. Incluso va más allá: seguirá teniendo que esperar su turno porque ni siquiera uno de los que estaba entre los primeros demandados por la Junta, el quinto para Chiclana, forma parte de los que que el Ministerio ha aprobado.