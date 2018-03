Costas rectifica y retira la sanción al Ayuntamiento a la espera del recurso

La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha rectificado y ha retirado -por ahora- la sanción de 16.000 euros que impuso al Ayuntamiento de San Fernando por afrontar sin su autorización las obras de los accesos a la playa de Camposoto -una primera fase- que llevó a cabo a principios de 2017.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer -una semana después de que desde el PP isleño se aireara lo que en principio era una sanción firme- una rectificación en toda regla. En este nuevo anuncio se reconoce la "indebida inclusión" del Ayuntamiento de San Fernando en la relación de entidades y particulares que han sido objeto de algún tipo de sanción por vulnerar la Ley de Costas durante el cuarto cuatrimestre de 2017.

La sanción se conoció tras el revés dado al proyecto del Parque de la Historia y el Mar

Hay que recordar que ya en el mismo momento en el que trascendió esta polémica sanción de Costas, el gobierno municipal salió al paso de la noticia para señalar que se había cometido "un error" por parte de esta administración dependiente del Ministerio de Medio Ambiente puesto que dicho expediente había sido recurrido en tiempo y forma desde el Ayuntamiento, que de hecho insiste en que la actuación llevada a cabo a principios del año pasado cuenta con todos los informes favorables de la Junta de Andalucía, que desde 2011 tiene delegadas las competencias en la materia. Y ni se había resuelto todavía dicho recurso ni se habían agotado los plazos administrativos correspondientes para lanzar una sanción firme. Así que de manera inmediata se solicitó una rectificación a Costas, que finalmente se ha llevado a cabo dándole la razón al Consistorio.

Claro que esta corrección administrativa no quiere decir que el Ayuntamiento se haya librado definitivamente de esta multa de 16.000 euros que se le pretende imponer por vulnerar con las obras de la playa el artículo 90.2 de la Ley de Costas, donde se especifica que se considerarán infracciones graves "la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados". El recurso presentado por el Consistorio tendrá que completar su tramitación para saber si, finalmente, La Isla tendrá que pagar a Costas esos 16.000 euros o no.

Aunque por ahora el equipo de gobierno ha ganado tiempo en una coyuntura que se ha complicado bastante tras el revés que ha supuesto también la negativa de Costas a dos de los grandes proyectos que quería desarrollar: la puesta en marcha del centro de industrias digitales en el malogrado Parque de la Historia y el Mar y el trazado de la línea de alta tensión que unirá la subestación de Janer que se empezará a construir en breve con la de Bahía Sur, un proyecto este último que se vincula también necesariamente a la puesta en marcha del tren-tranvía de la Bahía.

La sanción de Costas, de hecho, se conoció apenas unos días después de que se hicieran públicos estos informes desfavorables y coincidiendo con la presentación de alegaciones. Así que, en medio de un panorama político cada vez más tenso a medida que se aproximan las elecciones municipales de 2019, sentó como un auténtico jarro de agua fría en el ejecutivo.

Precisamente, los devastadores efectos causados en la playa de Camposoto por la borrasca Emma a su paso por La Isla propició esta semana un encuentro entre la alcaldesa, Patricia Cavada, y la directora general de Sostenibilidad de la Costa, Raquel Orts, que visitó las poblaciones del litoral afectadas por el temporal. Solo hablaron de la prioridad en la que ahora mismo se ha convertido la playa. Pero ambas se emplazaron a la reunión que el próximo día 20 mantendrán en Madrid para abordar todos estos temas que ahora mismo mantienen enfrentadas a ambas administraciones.