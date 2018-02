Costas tumba el proyecto de industrias digitales en el Parque de la Historia y del Mar

El Ayuntamiento de San Fernando ha recibido dos informes desfavorables que paralizan dos temas importantes para la ciudad: el proyecto de industrias digitales en el Parque de la Historia y del Mar y la instalación de la línea que unirá la futura subestación eléctrica de Janer, que dará servicio entre otras cosas al tranvía, y la actual subestación de Bahía Sur. La alcaldesa, Patricia Cavada, daba cuenta de estos reveses después de los intentos infructuosos de comunicarse con la Dirección General de Costas a lo largo de la última semana. "Quiero mostrar nuestra indignación y dolor porque es un ataque a la ciudad", expresó la regidora, que expuso la situación y dejó claro que el Ministerio se "extralimita en sus competencias", además de posicionarse fuera del plazo legal en el caso de la línea eléctrica.

Dos meses, asegura Cavada, tenía Costas para emitir informe sobre la nueva concesión a la Junta de Andalucía sobre el tramo de dominio público marítimo terrestre por donde se proyecta la conducción eléctrica entre Janer y Bahía Sur. "La Junta hace informe para Costas en mayo de 2016 y la obligación de responder es de dos meses, fuera de ese periodo se puede continuar con la tramitación. El informe contrario es de noviembre de 2017", detalla. Esto, critica, supone un paro importante para el tranvía pero sobre todo para el desarrollo industrial de la ciudad. Hay que recordar que esta actuación ya está adjudicada por parte de la Administración Andaluza.

La acción de Costas torpedea también, a juicio del equipo de gobierno, su apuesta por el cambio de modelo económico, que planteaba con proyectos como el de industrias digitales en el Parque de la Historia y del Mar. Costas debía calcular el canon para esta futura actividad, sin embargo su respuesta ha sido que ese uso no es compatible con la concesión demanial de ese espacio. "Alega que no es compatible pero da opción de hacer una modificación sustancial", apunta Cavada sobre la incongruencia. Pero, además, recuerda que esa modificación sustancial se refiere a casos en que los usos nuevos superan el 10% de la concesión, cosa que deja claro no sucede en este caso. "Se da un uso al edificio que no estaba especificado en la concesión, el resto de elementos siguen: los aparcamientos, la recuperación de esteros, los embarcaderos, la terraza, el paseo por el caño, las rampas. Se mantiene ese fomento del medio natural y se vincula a una nueva actividad", sostiene. De cualquier modo, insiste, el edificio sólo supone unos 2.000 metros cuadrados de los 24.500 metros cuadrados que ocupa en dominio público marítimo terrestre el Parque por lo que "no se sobrepasaría el mencionado 10% de límite si ese fuera el caso". La dirigente socialista mostraba su malestar por esta postura de Costas, más cuando "se extralimita en sus competencias" porque es la Consejería de Medio Ambiente la que debe pronunciarse al respecto y había informado de manera favorable.

Cavada espera poder resolver esta situación, que achaca a "intereses políticos que van en contra de la ciudad", con "soluciones administrativas", al entender que una deriva judicial del tema perjudicaría a la ciudad.