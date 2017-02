La Corporación tratará las restricciones retributivas que sufre SAES

Las restricciones que sufren los trabajadores de la Empresa Electrónica Submarina (SAES) a los que no se les abona la paga de productividad al aplicar las leyes de reducción del déficit público llegarán hoy a pleno, después de que representantes de la plantilla se hayan reunido con varias formaciones políticas en las últimas semanas. En este caso, han sido los Grupos Municipales Andalucista, Socialista y de Ciudadanos los que han registrado hasta tres mociones en este sentido para reclamar que Hacienda autorice el abono de estos conceptos al ser una empresa con beneficios.

Las propuestas pretenden que desde el Ayuntamiento se inste al Gobierno central a no aplicar estas restricciones a SAES, de manera que se autorice a la dirección a abonar las cuantías pendientes. Los trabajadores explicaron en sus reuniones que esta empresa especializada en tecnología para submarinos tiene capital mixto, pero en este caso la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cuenta sólo con un 31%. Entienden sus representantes sindicales que la compañía que no sólo trabaja para Navantia, sino también en el mercado internacional, y tiene beneficios, no puede estar sometida a este tipo de restricciones, tales como la cuota de reposición de personal.