El Consistorio rechaza la petición de suelo de Fibromialgia para impulsar un centro

El Ayuntamiento ha denegado a la Asociación Isleña de Fibromialgia y Fátiga Crónica (Aifi) la cesión de una parcela en El Pedroso (Camposoto) para afrontar la construcción de un centro de rehabilitación, una inesperada decisión que ha sentado como un jarro de agua fría en esta entidad de ayuda mutua tras más de dos años de trámites administrativos.

El rechazo ha despertado también duras críticas de la oposición, que mañana trasladarán al pleno ordinario las reivindicaciones del colectivo en forma de sendas mociones que presentarán los grupos municipales del PP y de Sí se puede (Podemos).

De hecho, se trata de la primera vez que desde el Ayuntamiento isleño se niega una petición similar en una ciudad que hasta el momento siempre ha llevado a gala su generosidad con este tipo de entidades sociales, que además abundan en el municipio gracias en gran medida a esa colaboración y predisposición municipal que siempre ha existido.

La presidenta de Aifi, Ángeles Aranda, mostró ayer su sorpresa ante la negativa que se les comunicó por carta hace una semana y anunció que desde la asociación se había recurrido la resolución administrativa dictada el pasado 25 de enero. Confían en que desde el equipo de gobierno den marcha atrás en una postura que no aciertan a entender. Creen que todo se trata de "un malentendido".

Existía, de hecho, un compromiso del Ayuntamiento para ceder esta parcela de suelo que se emplaza en El Pedroso -en las proximidades de la residencia de Alzheimer de la calle Argentina- desde el mandato anterior, en el que gobernaba el PP. Para cumplimentar debidamente el proceso, a la Asociación de Fibromialgia se le había solicitado que fuera reconocida como entidad de utilidad pública desde el Ministerio del Interior. Y precisamente ha sido ese trámite el que le ha llevado todo este tiempo. Una vez conseguida esa declaración de utilidad pública el pasado mes de agosto, la entidad solicitó formalmente la cesión de la parcela, aunque para su sorpresa la respuesta del equipo de gobierno fue negativa.

Las razones a las que se aluden desde el ejecutivo municipal para justificar esta negativa señalan a la inminente puesta en marcha de la llamada Ciudad de la Inclusión -que es el nombre que da a la estrategia municipal que se quiere abordar con todas asociaciones de ayuda mutua y colectivos sociales- y que aportará una nueva normativa municipal que regulará específicamente este tipo de solicitudes y la concesión de los suelos disponibles para estos fines, que se han incluido en un catálogo elaborado a tal efecto.

Todo, no obstante, parece indicar que el equipo de gobierno se replanteará su decisión tras el amplio rechazo que ha suscitado la negativa. De entrada, como ayer reconoció a este periódico la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, hay voluntad de apoyar las mociones a favor de Aifi que se debatirán en el pleno. La edil, que ayer estuvo en contacto también con la presidenta de la entidad, insistió en su compromiso de colaboración con esta asociación que actualmente atiende a unas 300 mujeres que sufren de fibromialgia o fatiga crónica.

La moción que presentará el grupo municipal popular, concretamente, insiste en que la negativa del Ayuntamiento a la petición de Aifi "puede resultar arbitraria dado que se justifica en una resolución que no está aprobada y que solo cuando la misma entre en vigor -y en aquello que no contravenga a lo dispuesto en la ley- podrá ser invocada para la concesión o no del aprovechamiento solicitado". De ahí que reclame la revisión de oficio del decreto.

Por su parte, Sí se puede insistirá al gobierno municipal para que inicie el expediente oportuno para ceder la parcela de El Pedroso que esta entidad había solicitado. Además, explicó ayer su portavoz, Ernesto Díaz, este grupo municipal aprovechará para reclamar que la fibromialgia "tenga cobertura desde la sanidad pública" y que se doten de medios a estas asociaciones.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero, trasladó también ayer su apoyo a las reivindicaciones de Fibromialgia y anunció su apoyo a sendas mociones.

La última cesión de suelo a una entidad de ayuda mutua se dio en mayo del año pasado, cuando el pleno aprobó la petición de Upace-San Fernando para ampliar sus instalaciones de la avenida Al Ándalus en unos 700 metros cuadrados para construir instalaciones deportivas: una piscina, una pista adaptada y una zona recreativa.