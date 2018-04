El Consejo de Hermandades y Cofradías afronta la celebración de su 50 aniversario

El Consejo de Hermandades celebrará durante los próximos meses su 50 aniversario con un programa extraordinario de actos que arrancará a finales de este mes y se prolongará hasta después de la próxima Semana Santa. Una comisión creada recientemente y coordinada por Antonio Campos como miembro de la permanente se encarga de este nuevo aniversario cofrade. Está integrada por Manuel A. García López (como presidente del Consejo), Raúl Cardoso Macías (secretario), María del Carmen Paramio Gómez (vocal de Juventud), José Antonio Gómez Alanís (hermano mayor del Huerto), Ana Ortiz Benítez (hermana mayor del Rocío), Eduardo Coto (hermano mayor de Medinaceli), Juan Manuel Rueda Cebada (ex hermano mayor de San José), José María Ruiz Coello (ex hermano mayor de Soledad) y Jesús Figueiras Huerta (ex hermano mayor de Medinaceli). Ya se ha reunido con la alcaldesa y se cuenta ya con un logotipo conmemorativo, que ha sido realizado por Manuel Collantes Galea.