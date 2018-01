Conrado Rodríguez: "Es surrealista y si no hay nada no basta con pedir disculpas"

"Surrealista". Fue el término que el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez, utilizó para referirse a unas afirmaciones lanzadas "a la ligera" que, sin embargo, hacen mella en un área -la de Hacienda- sobre la que todavía pesa mucho el robo de la caja, pendiente aún de juicio y con interventor y tesorera investigados por lo ocurrido. "Se trata del mundo al revés", lamentó. El presidente del PP denuncia hechos de suma gravedad sin aportar datos, sin concretar nada, afirmando únicamente que estas irregularidades han llegado a sus oídos "y ahora pretende que el gobierno municipal demuestre que son falsas estas acusaciones".

De ahí la citación que se le ha remitido al líder de la oposición. El equipo de gobierno quiere conocer si verdaderamente hay "algún tipo de fundamento en estas insinuaciones" en las que insiste el PP porque -afirma- en Hacienda nada se sabe ni se ha detectado al respecto.

El gobierno avisa al presidente del PP: si no hay nada, si esto no es más que una "burda" manera de hacer oposición, si es una crítica política que se le ha ido de las manos a Loaiza, no basta con rectificar y pedir disculpas. "Ha puesto en duda la honorabilidad de los empleados públicos", dijo Rodríguez. "Las calumnias que vierte hacia la actuación del personal municipal, haciendo referencia a un nuevo caso de robo de la caja, con todo lo que ello conlleva de generación de alarma social, podría ser objeto de una denuncia por parte del Ayuntamiento en defensa de la honorabilidad de estos empleados públicos", advirtió el responsable de Presidencia.