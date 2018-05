Concluyen los trabajos de climatización en el interior del Castillo de San Romualdo

Los trabajos de climatización que se han llevado a cabo en el interior del Castillo de San Romualdo -una actuación adjudicada a la empresa Bauen SA por 120.000 euros- acaban de concluir, según informó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado en el que insistió en que el uso cultural de este edificio histórico constituye "una prioridad" para el equipo de gobierno. El objeto de la actuación llevada a cabo -explicó- era dotar de climatización al recinto donde actualmente se exhibe la exposición permanente del Museo Municipal y garantizar así los niveles adecuados de temperatura y humedad relativa, "asegurando por tanto la conservación de las piezas y objetos que allí se exponen, además de resultar más atractivas las visitas al recinto".

La terminación de estos trabajos, no obstante, sirvió al equipo de gobierno para recordar las inversiones que se han llevado a cabo desde principios del mandato tras encontrarse con un edificio inaugurado poco antes de las elecciones municipales por el PP que no reunía las condiciones para su apertura. "No reunía las mínimas condiciones legales de seguridad, ni acometida de agua y ni siquiera aseos", recordó al insistir en el cambio que ha experimentado desde entonces el Castillo de San Romualdo y que las obras de climatización vienen a completar. En este sentido, ha referido el creciente uso de estas dependencias municipales, donde han tenido cabida exposiciones temporales, conferencias, actos institucionales y hasta 450 bodas civiles.