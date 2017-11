Concluye la polémica retirada del azulejo

El tema ha traído cola. Y eso que se sabía desde hace más de quince años. La retirada del azulejo del Sagrado Corazón de la fachada principal del Ayuntamiento figuraba ya en el proyecto que en 2005 ganó en el concurso de ideas para afrontar la rehabilitación y en el proyecto definitivo que, superados todos los trámites y con el aval de la Consejería de Cultura, el Consistorio aprobó en 2011. También, claro está, en los pliegos de condiciones que se elaboraron para afrontar la licitación de las obras en el año 2015.

Nunca se ha ocultado que la cerámica -un elemento añadido en 1940 al calor de la devoción promovida por el nacionalcatolicismo posterior a la Guerra Civil- se iba a retirar del frontal del Ayuntamiento para devolver a la fachada principal del Ayuntamiento su aspecto y fisonomía original. En ilustraciones, recreaciones virtuales e, incluso, en los montajes audiovisuales que se han divulgado a lo largo de los últimos años para dar a conocer la actuación que se iba a llevar a cabo se ha podido ver con total claridad y sin asomo de dudas.

No obstante, su retirada, que se ha acometido hace escasos días a medida que avanzaban las obras en la fachada principal del Ayuntamiento, ha desatado cierta polémica e, incluso, ha propiciado más de una protesta. En las redes sociales ha sido, de hecho, uno de los temas de la ciudad que más se ha debatido recientemente. El azulejo, realizado en los populares talleres de cerámica sevillanos de José Mensaque -la firma, curiosamente, ha podido verse con total claridad al retirar las distintas piezas de la fachada del Ayuntamiento- llevaba colocado 77 años en este emplazamiento privilegiado de La Isla, el centro más centro de la ciudad. Para muchos, sea o no un elemento añadido, formaba parte del paisaje urbano más reconocible de San Fernando y de la plaza del Rey. Y la evidente alusión religiosa de la cerámica no ha hecho más que azuzar la polémica entre los partidarios de su permanencia, que ven en su retirada una afrenta, y los que consideran que la imagen del Sagrado Corazón está completamente de más en el principal edificio municipal, sobre todo cuando se trata de un elmento extemporáneo que no forma parte del conjunto original del edificio.

La retirada del azulejo se ha completado hace unos días por parte del equipo de restauradores que trabaja en la obra del Ayuntamiento y que ha tenido también a su cargo la intervención en el conjunto escultórico que remata la fachada principal o, ya en el interior del edificio, la recuperación de la salas isabelina y mozárabe.

Las piezas que conforman la cerámica -incluida la cenefa- han sido retiradas una a una con sumo cuidado, un trabajo que ha resultado sumamente complicado dado el estado de conservación del azulejo. Cada una de ellas está numerada y almacenada debidamente para facilitar su recuperación. Cabe recordar que el párroco de la iglesia castrense de San Francisco -actualmente también arcipreste de San Fernando- ha solicitado formalmente al gobierno municipal la cesión de dicho azulejo.